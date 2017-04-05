Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Флагманский седан Lexus стал спортивнее

5 апреля 2017, 15:30

Торговой маркой F Sport «Лексус» традиционно отмечает свои «подогретые» модели.

На международном автосалоне в Нью-Йорке, который стартует 12 апреля, компания Lexus представит спортивную версию своего нового флагманского седана LS – F Sport. На данный момент автопроизводитель опубликовал единственный тизер с изображением кормы, но не раскрыл никаких подробностей.

Торговой маркой F Sport «Лексус» традиционно отмечает свои «подогретые» модели, отличающиеся от базовых автомобилей спортивным дизайном, более крупными колесами с мощными тормозами, перенастроенной подвеской. По всей видимости, именно такие доработки получит LS. Автопроизводитель подтвердил, что новая комплектация будет предложена для обеих модификаций – LS 500 и LS 500h. Первая, дебютировавшая в начале года в Детройте, оснащается 3,5-литровой 415-сильной твин-турбошестеркой. Вторая, показанная весной в Женеве, получила 354-сильную гибридную установку, включающую 3,5-литровый V6 и два электромотора.

Для сравнения, на настоящие спорткары Lexus – седан GS F и купе RC F – устанавливается 5,0-литровый 470-сильный атмосферник V8. Появится ли подобный вариант у LS – неизвестно.

Текст: Александр Орехов
Фото: Lexus

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...