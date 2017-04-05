Флагманский седан Lexus стал спортивнее

На международном автосалоне в Нью-Йорке, который стартует 12 апреля, компания Lexus представит спортивную версию своего нового флагманского седана LS – F Sport. На данный момент автопроизводитель опубликовал единственный тизер с изображением кормы, но не раскрыл никаких подробностей.





Торговой маркой F Sport «Лексус» традиционно отмечает свои «подогретые» модели, отличающиеся от базовых автомобилей спортивным дизайном, более крупными колесами с мощными тормозами, перенастроенной подвеской. По всей видимости, именно такие доработки получит LS. Автопроизводитель подтвердил, что новая комплектация будет предложена для обеих модификаций – LS 500 и LS 500h. Первая, дебютировавшая в начале года в Детройте, оснащается 3,5-литровой 415-сильной твин-турбошестеркой. Вторая, показанная весной в Женеве, получила 354-сильную гибридную установку, включающую 3,5-литровый V6 и два электромотора.





Для сравнения, на настоящие спорткары Lexus – седан GS F и купе RC F – устанавливается 5,0-литровый 470-сильный атмосферник V8. Появится ли подобный вариант у LS – неизвестно.



