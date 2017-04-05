В летнем расписании АО «Международного Аэропорт Астаны» рейсы по 46 направлениям, 7 из маршрутов начнут совершаться впервые.

Международный аэропорт Астаны перешел на новое летнее расписание полетов, которое будет действовать до 28 октября 2017 года. Расписание состоит из рейсов по 46 направлениям, семь из которых абсолютно новые для аэропорта. Кроме того, Международный аэропорт Астаны достиг договорённости о запуске рейсов с пятью новыми авиакомпаниями , сообщает пресс-служба порта.





Одной из них является крупнейшая авиакомпания Финляндии – «Finnair», которая запланировала перелеты по направлению Астана – Хельсинки в период проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, с июня по сентябрь.





А венгерский лоу-кост авиаперевозчик «Wizz Air» запустит новое авиасообщение между Астаной и Будапештом, которое с 8 июня будет обслуживаться 2 раза в неделю, по четвергам и воскресеньям.





Также в летний сезон впервые будут запущены рейсы польской авиакомпании «LOT», которые с 8 мая будут соединять Астану с Варшавой 4 раза в неделю.





Авиакомпания «Air China», которая входит в состав крупнейшей сети авиакомпаний – «Star Alliance», планирует увеличение частоты рейсов по существующему направлению Астана-Пекин, благодаря запуску своего рейса.





Кроме того, 26 апреля авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять четыре рейса в неделю из Астаны по новому направлению – Москва (Раменское).





Полеты по трем новым маршрутам добавит в свою географию местный авиаперевозчик «Scat Airlines». Путешественникам будет предоставлена возможность совершать прямые перелёты в столицу Армении – Ереван, в Минеральные Воды на юге России, а также в Международный Аэропорт Жуковский, расположенный в Московской области.





Крупнейший национальный авиаперевозчик «Air Astana» предложит пассажирам перелет по новому направлению, в Улан-Батор – столицу Монголии, с частотой рейсов – три раза в неделю. Вместе с тем увеличит количество рейсов по уже существующим как внутренним, так и международным направлениям.





Кроме того, авиакомпания «Atlas Global» начнет выполнять рейсы по уже существующему направлению - Астана - Стамбул.





В летний период в аэропорту Астаны по традиции планируется открытие туристической чартерной программы по популярным туристическим маршрутам - Салоники, Бургас, Анталия.



