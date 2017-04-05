В Казахстане пройдет экстремальная гонка с препятствиями RACE NATION

Взбираться по канату, балансировать на препятствиях, переходить через огонь, воду и медные трубы предстоит казахстанским смельчакам.

Казахстанцы стали активнее отрываться от дивана, бросать себе вызов и выходить на труднопроходимые дороги с препятствиями и заниматься экстремальными видами спорта.





Об этом сообщил директор ультрамарафона великой степи Tengri Ultra Trail Тимур Артюхин, сообщает Zakon.kz





«Первую гонку мы провели в 2006 году, - рассказал он. - Мы ежегодно проводим по 10-12 спортивных мероприятий, в которых участвует около 1,5 тыс. человек. Наши мероприятия проводятся в экстремальных условиях и привлекают с каждым годом все больше людей. Казахстанцы стали больше заниматься спортом, приобщаться к спортивному движению. Можно даже судить на примере Алматы марафона, где участвует более 20 тысяч человек».





В июле в Алматинской области состоится забег по пересеченной местности с препятствиями RACE NATION, или «ГОНКА НАЦИИ».





Новички могут попробовать себя в "Забеге силы" пробежав 5 км и преодолев 15 препятствий. Любителям предлагают преодолеть "Забег воли" с дистанцией в 13 км и 20 препятствиями. А профессионалы могут попробовать себя в "Забеге духа" (21 км + 25 препятствий).









"Наши мероприятия рассчитаны на любителей, которые днем работают в офисе, а по вечерам сидят у телевизора или проводят время в баре. Они понимают, что не станут чемпионами мира, но хотят бросить вызов себе и доказать на что способны. Вначале они с трудом бегают по 5 км, но потом бегут марафоны и даже ультрамарафоны. Со временем бег на длинные дистанции и велогонки надоедают. Специально для таких, мы планируем провести забег по пересеченной местности с препятствиями - RACE NATION".





Взбираться по канату, балансировать на препятствиях, переходить через огонь, воду и медные трубы, ползти в грязи под колючей проволокой, а также находить решения в логических заданиях и не только - всё это предстоит казахстанским смельчакам.





Как рассказали организаторы, каждый финишер является победителем и получит медаль и специальную майку.





Перед каждым забегом организаторы проведут специальные мастер-классы, где даются советы по здоровому питанию. Также можно будет ознакомиться с препятствиями, которые ожидают на трассе и принять участие в открытых тренировках.