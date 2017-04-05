Признан виновным: В Алматы участника смертельной драки на дороге приговорили к 8 годам

Апелляционная коллегия по уголовным делам горсуда Алматы огласила вердикт по делу о драке на дороге в Алматы, в результате которой погиб 29-летний Дмитрий Ачимов,





Суд приговорил Айдара Байракова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.106 ч.3 и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 46-летнего мужчину, находившегося на свободе с 14 ноября 2016 года взяли под стражу в зале суда.





Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу родных погибшего 1 млн тг компенсации морального вреда.





Помимо этого апелляционная коллегия внесла представление о привлечении к ответственности психолога, проводившего психолого-психиатрическую экспертизу Байракова на предмет того, мог ли он находиться в состоянии аффекта. В суде было выяснено, что экспертизу, пришедшую к выводу о том, что Байраков нанес удар ножом Ачимову будучи в состоянии аффекта, провели с нарушениями



