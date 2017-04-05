Количество патронов для хранения дома ограничат в Казахстане

Количество боеприпасов к нарезному и гладкоствольному оружию, которое владельцам можно хранить дома, в настоящее время не ограничено, но скоро ситуация изменится, рассказал вице-президент Казахстанской оружейной ассоциации «Корамсак» Сергей Катнов.

По его словам, сейчас на утверждении в правительстве находится проект изменений, касающихся закона «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия».

Разрабатывался проект министерством внутренних дел при активном участии ассоциации. По словам Катнова, правительство должно принять изменения в самое ближайшее время.

Изменения касаются количества патронов, которое разрешается хранить в сейфе с оружием. После принятия изменений, так можно будет хранить до 500 патронов к гладкоствольному оружию и до 100 к нарезному.

«Введут ограничения. Раньше их не было, но для подавляющего большинства владельцев этого более чем достаточно. Если нужно большее количество патронов для гладкоствольного оружия, нужно будет ставить отдельный сейф», — описал Катнов часть изменений, касающихся хранения патронов.

Однако даже в отдельном сейфе можно будет хранить до 1 тысячи патронов к гладкоствольному оружию. Что касается винтовочных патронов, больше сотни в любом случае иметь казахстанцам не разрешат. Для любителей расходовать патроны пачками могло быть хуже. По словам вице-президента ассоциации, МВД при разработке проекта изменений предлагало ограничить количество патронов для нарезного оружия до 50.

Это не все изменения, которые ожидает эксперт, участвующий в разработке проекта. Владельцев оружия, проживающих в городах, обяжут устанавливать на сейфы только определенные виды сигнализации.

По словам Катнова, от установки сигнализации на оружейные сейфы по-прежнему будут освобождены жители удаленных от областных центров населенных пунктов. Но что касается горожан, практика полицейских показала - не все сигнализации одинаково эффективно могут предупредить владельца оружейного шкафа.

«Будет достаточно коренное изменение по сигнализациям. Есть достаточно важное изменение - это должна быть сигнализация либо с подключением на пульт (частной охранной компании - прим. ред.), либо с передачей сигнала на мобильный телефон владельца. Раньше достаточно было установить «пищалку», издающую звук при открытии сейфа.

Но, как показала практика, и мы с МВД согласились в этом плане, были случаи, когда такие сигнализации срабатывали, но все равно никто не слышал. Особенно это касается частных домов, кто ее услышит. Мы считаем, что это правильно», — рассказал Катнов.

На вопрос о людях, занимающихся стрелковыми видами спорта и расходующих большое количество боеприпасов, вице-президент «Корамсака» высказал мнение о возможности хранить патроны в спортивных стрелковых клубах, которые не подпадают под описанные изменения. Норма об обязательной установке сигнализаций на оружейные сейфы для жителей казахстанских городов была закреплена в постановлении правительства и вступила в силу в 2014 году.