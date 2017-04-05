Признан виновным: В Алматы участника смертельной драки на дороге приговорили к 8 годам

Апелляционная коллегия по уголовным делам горсуда Алматы огласила вердикт по делу о драке на дороге в Алматы, в результате которой погиб 29-летний Дмитрий Ачимов, передает корреспондент Zakon.kz.

Суд приговорил Айдара Байракова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.106 ч.3 и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 46-летнего мужчину, находившегося на свободе с 14 ноября 2016 года взяли под стражу в зале суда.

Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу родных погибшего 1 млн тг компенсации морального вреда.

Помимо этого апелляционная коллегия внесла представление о привлечении к ответственности психолога, проводившего психолого-психиатрическую Байракова на предмет того, мог ли он находиться состоянии аффекта. В суде было выяснено, сто экспертизу, показавшую, что Байраков нанес удар ножом Ачимову будучи в состоянии аффекта, провели с нарушениями.

Напомним, новость о том, что мужчину, нанесшего роковой удар в бедро оппонента, отпустили из зала суда, назначив штраф, вызвала большой резонанс. Инцидент произошел 28 июня между 46-летним Айдаром Байраковым и 29-летним Дмитрием Ачимовым. Как рассказали родные последнего, Байраков подрезал Ачимова (У Байракова другая версия случившегося). Тогда молодой человек догнал мужчину и стал выяснять с ним отношения. В ходе словесной перепалки и завязавшейся потасовки Байраков достал из кармана складной нож и ударил им в бедро Ачимова, попав в артерию. В результате молодой человек 30 июня скончался в больнице. В суде первой инстанции психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Байраков в момент драки находился в состоянии аффекта, поэтому его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РК, и наказали штрафом в размере 100 МРП (212 100 тенге). . Однако в ходе апелляционных слушаний по данному делу было решено возобновить судебное следствие, и суд назначил повторную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой состояние аффекта у Байракова было исключено.