В Индии запустят биткоин для бедных

Криптовалюта рассчитана на тех, кто не имеет доступа к банкам.

Самый масштабный экономический эксперимент в сфере цифровых финансов будет представлен 6 апреля на конференции BlockShow Europe 2017 в Мюнхене, сообщает kommersant.ru.

Компания Humaniq начнет выпуск криптовалюты, интегрированной с системой биоидентификации пользователя, электронным банкингом, системой исполнения контрактов на базе технологий блокчейн и возможностями мелких платных услуг в создаваемой сети.

Как пишет издание, Humaniq намерена стать «криптовалютой и банком для бедных» с аудиторией 2 млрд человек, а особый акцент будет сделан на Индии.

Humaniq будет эмитировать криптовалюту HMQ. Платежная сеть будет доступна через смартфоны. В дальнейшем Humaniq намерен конвертировать свою валюту в национальную. При этом компания не скрывает, что ее цель — не работать с аудиторией Bitcoin (до 10 млн пользователей), а обеспечивать принципиально новым сервисом до 2 млрд человек, лишенных доступа к современным банковским услугам, но имеющим смартфон и доступ к мобильным и интернет-сетям.

При этом новая сеть будет ограничивать возможность «майнинга» для пользователя (предоставляя ему стартовый кредит в 500 HMQ), но даст доступ к недорогой работе. Пользователь может заработать 30−60 долларов в месяц, на проверке работоспособности сайтов, уточнении геолокации и т. д.

Как пишет kommersant.ru, инициаторы наметили «глобальную экспансию» на сентябрь 2017 года. По их мнению, любой результат проекта даст данные для прогнозов будущего места блокчейн-технологий в мировых финансах.