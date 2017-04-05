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Новости за сегодня

В Индии запустят биткоин для бедных

 

Криптовалюта рассчитана на тех, кто не имеет доступа к банкам.

Самый масштабный экономический эксперимент в сфере цифровых финансов будет представлен 6 апреля на конференции BlockShow Europe 2017 в Мюнхене, сообщает kommersant.ru.

Компания Humaniq начнет выпуск криптовалюты, интегрированной с системой биоидентификации пользователя, электронным банкингом, системой исполнения контрактов на базе технологий блокчейн и возможностями мелких платных услуг в создаваемой сети.

Как пишет издание, Humaniq намерена стать «криптовалютой и банком для бедных» с аудиторией 2 млрд человек, а особый акцент будет сделан на Индии.

Humaniq будет эмитировать криптовалюту HMQ. Платежная сеть будет доступна через смартфоны. В дальнейшем Humaniq намерен конвертировать свою валюту в национальную. При этом компания не скрывает, что ее цель — не работать с аудиторией Bitcoin (до 10 млн пользователей), а обеспечивать принципиально новым сервисом до 2 млрд человек, лишенных доступа к современным банковским услугам, но имеющим смартфон и доступ к мобильным и интернет-сетям.

При этом новая сеть будет ограничивать возможность «майнинга» для пользователя (предоставляя ему стартовый кредит в 500 HMQ), но даст доступ к недорогой работе. Пользователь может заработать 30−60 долларов в месяц, на проверке работоспособности сайтов, уточнении геолокации и т. д.

Как пишет kommersant.ru, инициаторы наметили «глобальную экспансию» на сентябрь 2017 года. По их мнению, любой результат проекта даст данные для прогнозов будущего места блокчейн-технологий в мировых финансах.

 

5 апреля 2017, 15:52
Источник, интернет-ресурс: Делового портала «Капитал»

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