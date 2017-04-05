Прокурор ВКО о двойном убийстве: Никто никого не покрывает

Прокурор и начальник ДВД ВКО встретились с родными убитых на перевале Чечек

5 апреля прокурор Восточно-Казахстанской области и начальник ДВД ВКО встретились с родственниками убитых на перевале Чечек, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.





Прокурор ВКО Багбан Таимбетов и начальник ДВД ВКО Жанарбек Бактыбаев провели личную встречу с родными погибших и выразили им искренние соболезнования. Глава надзорного ведомства и руководитель департамента внутренних дел заверили родственников жертв, что получившее широкий общественный резонанс дело – в особом приоритете у прокуратуры и ДВД.





- Произошло страшное преступление, мы знаем, что основные фигуранты дела – бывшие представители силовых ведомств, - пояснил прокурор региона. - Никакие факты расследования мы не скрываем, ничего не утаиваем. Создана следственно-оперативная группа под руководством специального прокурора. Все подозреваемые задержаны, никто никого не скрывает и не покрывает. Спрос будет самый жесткий. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, уже найдено и изъято орудие убийства. Ход расследования взят мной и начальником ДВД ВКО под личный контроль. Виновные не уйдут от ответственности.





Багбан Таимбетович и Жанарбек Телюбекович предложили родственникам погибших по любым интересующим их вопросам о следственных мероприятиях обращаться в прокуратуру ВКО и ДВД ВКО. Родным погибших предложили принять активное участие в расследовании в рамках, установленных Уголовно-процессуальным кодексом.





Родственники погибших и их адвокат выразили заинтересованность в работе следственной группы и поблагодарили за встречу.





Напомним , из в соцсетях появилось сообщение о том, что сотрудник службы безопасности Верховного суда застрелил двоих мужчин на перевале Чечек. В прокуратуре ВКО этот факт подтвердили. Стало известно, что в рамках расследования этого уголовного дела задержали сотрудника УБОП ДВД ВКО, который находился на месте преступления.



