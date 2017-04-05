Анатолий Тимощук: В Казахстане я был счастлив
5 апреля 2017, 15:59
«Кайрат» был для меня интересным проектом", - А. Тимощук.
Экс-полузащитник алматинского «Кайрата», а ныне тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук расскзаал о времени проведенном в Казахстане.
— Не было ли ошибкой уехать в Казахстан? Наверняка на тот момент были предложения и из УПЛ, и из РФПЛ, которые всё-таки больше на виду.
— Были и другие предложения, конечно. Но «Кайрат» был для меня интересным проектом. Амбициозный президент, хорошая база, стадион. Было приятно стать частью становления этой команды. Я не жалею о решении переехать в Казахстан, был там счастлив точно так же, как и во всех остальных своих клубах.
— В Казахстане говорят, что это вы вместе с Бородюком решили позвать в «Кайрат» Аршавина. Андрей прижился в Казахстане? Не спрашивал он у вас совета — заканчивать или ещё поиграть?
— Я знаю Андрея давно, поэтому и президент спрашивал совета, и тренер. Я знаю Аршавина как сильного, талантливого футболиста. Был только один вопрос — готов ли Андрей показывать тот уровень игры, который от него ждали в «Кайрате»? С первых дней в команде было видно, что он предельно мотивирован.
— Что всё-таки произошло у Бородюка в «Кайрате», почему союз получился таким коротким?
— Сложно сказать. Был неудовлетворительный результат — два очка в пяти играх, но называли и другие причины. Мне сложно судить. Могу сказать только, что команда выполняла все требования тренера.
Фото championat.com
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