Анатолий Тимощук: В Казахстане я был счастлив

«Кайрат» был для меня интересным проектом", - А. Тимощук.

Экс-полузащитник алматинского «Кайрата», а ныне тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук расскзаал о времени проведенном в Казахстане.





— Не было ли ошибкой уехать в Казахстан? Наверняка на тот момент были предложения и из УПЛ, и из РФПЛ, которые всё-таки больше на виду.

— Были и другие предложения, конечно. Но «Кайрат» был для меня интересным проектом. Амбициозный президент, хорошая база, стадион. Было приятно стать частью становления этой команды. Я не жалею о решении переехать в Казахстан, был там счастлив точно так же, как и во всех остальных своих клубах.





— В Казахстане говорят, что это вы вместе с Бородюком решили позвать в «Кайрат» Аршавина. Андрей прижился в Казахстане? Не спрашивал он у вас совета — заканчивать или ещё поиграть?

— Я знаю Андрея давно, поэтому и президент спрашивал совета, и тренер. Я знаю Аршавина как сильного, талантливого футболиста. Был только один вопрос — готов ли Андрей показывать тот уровень игры, который от него ждали в «Кайрате»? С первых дней в команде было видно, что он предельно мотивирован.





— Что всё-таки произошло у Бородюка в «Кайрате», почему союз получился таким коротким?

— Сложно сказать. Был неудовлетворительный результат — два очка в пяти играх, но называли и другие причины. Мне сложно судить. Могу сказать только, что команда выполняла все требования тренера.







