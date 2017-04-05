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Новости за сегодня

Полигон Эмба возвращен Казахстану

 

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Протокола между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о мерах по прекращению действия Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией об условиях использования и аренды полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 20 января 1995 года и Договора между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об аренде испытательного полигона Эмба, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Целью Протокола является прекращения действий с 1 января 2017 года ранее заключенных Казахстаном Соглашения об условиях использования и аренды полигона и Договора об аренде испытательного полигона.

В рамках Протокола предусмотрена передача Российской Федерацией Республике Казахстан земельных участков, движимого и недвижимого имущества полигона Эмба в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии с учетом их амортизации.

 

5 апреля 2017, 15:57
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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