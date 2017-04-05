Mercedes отказался от водорода в пользу батарей

Daimler решил прекратить разработку автомобилей на топливных элементах, чтобы сосредоточиться на аккумуляторных машинах – плагин-гибридных и полностью электрических. На автомобильном конгрессе у Штутгарте глава концерна Дитер Цетше заявил, что водородомобили больше не являются приоритетным направлением развития для его компании. По словам топ-менеджера, которые приводит ресурс smart2zero.com, преимущества водородных ячеек перед аккумуляторами сейчас сходит на нет.





К таковым преимуществам традиционно относили больший запас хода и короткое время заправки. Однако за последние несколько лет аккумуляторы стали доступнее, их емкость увеличилась, а время зарядки, наоборот, сократилось. Для иллюстрации последнего факта достаточно сказать, что самые распространенные 50-киловаттные зарядные устройства в самом ближайшем будущем должны уступить место 150-киловаттным, а в среднесрочной перспективе мощность вырастет до 350 киловатт – в результате экспресс-зарядка будет по времени не слишком отличаться от обычной заправки. С другой стороны, производство водорода остается дорогостоящим мероприятием, а заправочная инфраструктура развивается очень медленно.





Тем не менее, Daimler не отказывается от водорода полностью. Кроссовер Mercedes GLC F-Cell, представленный в статусе прототипа прошлым летом, будет запущен в производство в конце 2017-го или начале 2018 года. Правда, массовой эта модель вряд ли станет – ее собираются продавать только корпоративным клиентам. К слову, GLC F-Cell – не «классический» водородник, а своего рода гибрид: его электромоторы могут питаться не только от топливных элементов, но и от литий-ионной батареи, расположенной в задней части кузова. Однако запас хода в таком режиме весьма ограничен – не более 48 км.



