Mercedes отказался от водорода в пользу батарей
5 апреля 2017, 16:00
На автомобильном конгрессе у Штутгарте глава концерна Дитер Цетше заявил, что водородомобили больше не являются приоритетным направлением развития для его компании.
Daimler решил прекратить разработку автомобилей на топливных элементах, чтобы сосредоточиться на аккумуляторных машинах – плагин-гибридных и полностью электрических. На автомобильном конгрессе у Штутгарте глава концерна Дитер Цетше заявил, что водородомобили больше не являются приоритетным направлением развития для его компании. По словам топ-менеджера, которые приводит ресурс smart2zero.com, преимущества водородных ячеек перед аккумуляторами сейчас сходит на нет.
К таковым преимуществам традиционно относили больший запас хода и короткое время заправки. Однако за последние несколько лет аккумуляторы стали доступнее, их емкость увеличилась, а время зарядки, наоборот, сократилось. Для иллюстрации последнего факта достаточно сказать, что самые распространенные 50-киловаттные зарядные устройства в самом ближайшем будущем должны уступить место 150-киловаттным, а в среднесрочной перспективе мощность вырастет до 350 киловатт – в результате экспресс-зарядка будет по времени не слишком отличаться от обычной заправки. С другой стороны, производство водорода остается дорогостоящим мероприятием, а заправочная инфраструктура развивается очень медленно.
Тем не менее, Daimler не отказывается от водорода полностью. Кроссовер Mercedes GLC F-Cell, представленный в статусе прототипа прошлым летом, будет запущен в производство в конце 2017-го или начале 2018 года. Правда, массовой эта модель вряд ли станет – ее собираются продавать только корпоративным клиентам. К слову, GLC F-Cell – не «классический» водородник, а своего рода гибрид: его электромоторы могут питаться не только от топливных элементов, но и от литий-ионной батареи, расположенной в задней части кузова. Однако запас хода в таком режиме весьма ограничен – не более 48 км.
Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes-Benz
Via cartimes
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