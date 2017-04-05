Почему рабочий день кажется бесконечным

Вы взрослый человек, а это означает, вы не ждете, что каждый ваш рабочий день будет похож на поездку в Диснейленд. С другой стороны, если на неделе случилось сразу несколько неудачных дней, вы можете всерьез начать думать о том, чтобы сменить работу, а лучше — сбежать в карельские леса и больше никогда слышать этого ужасного слова «офис» , пишет , пишет Вести.ру





Безусловно, в вашей власти принимать подобные радикальные решения, но для начала правильнее всего разобраться, в чем проблема. Если рабочий день кажется вам бесконечным, и так уже больше двух месяцев подряд, вам, вполне возможно, пора изменить тактику поведения. Ниже — сразу пять причин, по которым вам может быть скучно заниматься делом, всегда приносившим удовольствие.





Вы перестали учиться





Это касается как технологии, так и процессов, связанных с работой. Если когда-то вы были увлечены изучением нового, а теперь все чаще стремитесь закончить с делами, чтобы приступить к чему-то действительно интересному, то проблема очевидна. Работа вам дорога и вы определено не хотели бы ее менять? Попробуйте вернуть мотивацию. Сделать это помогут книги по теме — многообразие современной литературы впечатляет — или сайты соответствующей тематики.





Вы не видите перспектив





Если вы все чаще думаете о том, что это не ваша работа, одной из возможных причин здесь может быть отсутствие перспектив. Не только и не столько карьерного роста, сколько развития в профессии в принципе. Единственно верное решение в данном случае — откровенный разговор с руководителем. Возможно, он предложит вам варианты перемещения в рамках компании, что вернет интерес к делу, или же вы вместе придете к выводу, что вам лучше уйти с работы и попробовать что-то другое.





Вы не участвуете в жизни коллектива





Нет ничего плохого в том, что вы не стремитесь найти друзей на работе. В отличие от ситуации, в которой вы не желаете иметь с коллегами никаких контактов, сводя к минимуму обсуждение очевидно рабочих вопросов. Даже если большая часть коллектива кажется вам откровенно странной, это не повод отказываться от коммуникации. Более того, именно дружеское общение на работе, как говорят специалисты, делает ее яркой и интересной.





Вы работаете все выходные





Профессиональное перегорание — то, что рано или поздно случается с каждым, кто работает пять дней в неделю, а в выходные берет работу на дом или работает на фрилансе. Секрет эффективности на работе заключается в том, чтобы не только хорошо работать, но и полноценно отдыхать. Причем, как после рабочего дня, так и на выходных. В противном случае, без регулярного восстановления, ваш организм потеряет способность сопротивляться стрессам. Так что по крайней мере раз в две недели устраивайте себе «ленивые выходные», потому что вы их действительно заслужили.





Вы постоянно сидите в социальных сетях





Конечно, в реальности ваши коллеги могут быть не такими милыми, как на фотографиях ВКонтакте, а посты в Facebook могут казаться в разы интереснее, чем ежемесячный отчет. Но чем дольше вы откладываете рабочие дела, прерываясь на социальные сети, тем медленнее движется их выполнение и тем более сложными они в итоге кажутся. Выработайте схему «15 минут в социальных сетях раз в 2 часа», и даже самые сложные задачи, вот увидите, получится решить быстрее.



