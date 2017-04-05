Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Димаш Кудайбергенов в финале конкурса Singer споет со звездой Китая

5 апреля 2017, 16:01

До этого, как сообщалось ранее, в полуфинале он исполнит арию «Confessa» Адриано Челентано и арию Дивы Плавалагуаны из фильма «Пятый элемент».

Димаш Кудайбергенов в финале конкурса Singer споет с известной китайской певицей Шан Венже, передает МИА «Казинформ».

До этого, как сообщалось ранее, в полуфинале он исполнит арию «Confessa» Адриано Челентано и арию Дивы Плавалагуаны из фильма «Пятый элемент».

Согласно информации социальной сети Sina weibo, 8 получивших путевку в финал конкурса участников споют дуэтом с известными звездами эстрады Китая. Добавим, Шан Венже родилась в 1982 году в Шанхае.

Свою певческую карьеру начала после окончания университета Фудань.

Владеет французским и английским языками. В 2006 году победила в конкурсе песни «Super Girl» телеканала Хунан, после чего в 2013 году впервые выступила в проекте «I am singer».

Напомним, телекомпания «Хунан» покажет в эфире полуфинал конкурса 8 апреля.

А сам финал можно увидеть в прямом эфире 15 апреля на китайском телеканале «Хунан» и казахстанском телеканале «Хабар».


Фото с сайта inform.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...