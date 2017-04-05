Димаш Кудайбергенов в финале конкурса Singer споет со звездой Китая
5 апреля 2017, 16:01
До этого, как сообщалось ранее, в полуфинале он исполнит арию «Confessa» Адриано Челентано и арию Дивы Плавалагуаны из фильма «Пятый элемент».
Димаш Кудайбергенов в финале конкурса Singer споет с известной китайской певицей Шан Венже, передает МИА «Казинформ».
До этого, как сообщалось ранее, в полуфинале он исполнит арию «Confessa» Адриано Челентано и арию Дивы Плавалагуаны из фильма «Пятый элемент».
Согласно информации социальной сети Sina weibo, 8 получивших путевку в финал конкурса участников споют дуэтом с известными звездами эстрады Китая. Добавим, Шан Венже родилась в 1982 году в Шанхае.
Свою певческую карьеру начала после окончания университета Фудань.
Владеет французским и английским языками. В 2006 году победила в конкурсе песни «Super Girl» телеканала Хунан, после чего в 2013 году впервые выступила в проекте «I am singer».
Напомним, телекомпания «Хунан» покажет в эфире полуфинал конкурса 8 апреля.
А сам финал можно увидеть в прямом эфире 15 апреля на китайском телеканале «Хунан» и казахстанском телеканале «Хабар».
Фото с сайта inform.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852170-2448a54d01d8d6a2acbb95e968ac7418
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...