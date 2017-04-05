Димаш Кудайбергенов в финале конкурса Singer споет со звездой Китая

До этого, как сообщалось ранее, в полуфинале он исполнит арию «Confessa» Адриано Челентано и арию Дивы Плавалагуаны из фильма «Пятый элемент».

Димаш Кудайбергенов в финале конкурса Singer споет с известной китайской певицей Шан Венже, передает МИА «Казинформ»





До этого, как сообщалось ранее, в полуфинале он исполнит арию «Confessa» Адриано Челентано и арию Дивы Плавалагуаны из фильма «Пятый элемент».





Согласно информации социальной сети Sina weibo, 8 получивших путевку в финал конкурса участников споют дуэтом с известными звездами эстрады Китая. Добавим, Шан Венже родилась в 1982 году в Шанхае.





Свою певческую карьеру начала после окончания университета Фудань.





Владеет французским и английским языками. В 2006 году победила в конкурсе песни «Super Girl» телеканала Хунан, после чего в 2013 году впервые выступила в проекте «I am singer».





Напомним, телекомпания «Хунан» покажет в эфире полуфинал конкурса 8 апреля.





А сам финал можно увидеть в прямом эфире 15 апреля на китайском телеканале «Хунан» и казахстанском телеканале «Хабар».







