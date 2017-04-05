Поправки в Экологический кодекс подписал президент РК

Поправки предусматривают запрет на ввоз в страну отдельных видов технологий, признанных опасными по результатам экологической экспертизы.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Экологический кодекс Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Закон направлен на совершенствование экологического законодательства.





Поправки в Экологический кодекс РК предусматривают запрет на ввоз в страну отдельных видов технологий, неоднократно признанных опасными по результатам государственной экологической экспертизы.





Как ранее пояснял министр охраны окружающей среды Нургали Ашимов, разработка документа обусловлена необходимостью формирования эффективной законодательной базы для разумного использования природных ресурсов. В связи с этим предполагается решение проблем загрязнения окружающей среды, бесконтрольного ввоза устаревших и "грязных" технологий, неэффективного использования возобновляемых ресурсов.





Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Экологический кодекс в части регулирования ввоза в Казахстан экологически опасных технологий, техники и оборудования с истекшим амортизационным сроком, введение запрета на ввоз отдельных видов технологий, неоднократно признанных опасными по результатам государственной экологической экспертизы.





Предполагается, что ввоз экологически опасных технологий, техники и оборудования будет ограничен, а также будет осуществляться государственное регулирование их ввоза на территорию Республики Казахстан.



