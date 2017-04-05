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В Кокшетау заступившегося за девушку военнослужащего Нацгвардии ранили ножом

5 апреля 2017, 16:07

В настоящее время капитан находится дома, его жизни ничего не угрожает.

В Кокшетау на капитана Национальной гвардии, пытавшегося предотвратить противоправные действия, напали хулиганы, сообщили Sputnik Казахстан в воинской части №5510.

Инцидент произошел ночью 5 апреля в Кокшетау. Капитан воинской части Ермек Мухамеджанов, выйдя из дома, услышал женские крики о помощи. Военнослужащий увидел, как двое парней избивают девушку. Офицер подбежал к парням и пытался пресечь избиение.

В ответ молодые люди напали на капитана, началась драка, в ходе которой хулиганы нанесли военнослужащему ножевое ранение и убежали. Тем временем девушка вызвала полицию и "скорую помощь". В настоящее время капитан находится дома, его жизни ничего не угрожает.

фото: Киевские Ведомости

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