В Кокшетау заступившегося за девушку военнослужащего Нацгвардии ранили ножом

Инцидент произошел ночью 5 апреля в Кокшетау. Капитан воинской части Ермек Мухамеджанов, выйдя из дома, услышал женские крики о помощи. Военнослужащий увидел, как двое парней избивают девушку. Офицер подбежал к парням и пытался пресечь избиение.





В ответ молодые люди напали на капитана, началась драка, в ходе которой хулиганы нанесли военнослужащему ножевое ранение и убежали. Тем временем девушка вызвала полицию и "скорую помощь". В настоящее время капитан находится дома, его жизни ничего не угрожает.