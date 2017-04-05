Казахстанцев нет среди задержанных в Санкт-Петербурге по подозрению в терроризме
5 апреля 2017, 16:12
На данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургском метрополитене.
По информации Генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге, граждан Казахстана нет среди задержанных шестерых граждан республик Средней Азии по подозрению в террористической деятельности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Посольства РК в РФ.
Как сообщил Следственный комитет России по Санкт-Петербургу, против них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По данным ведомства, задержанные вовлекали других выходцев из Республик Средней Азии в деятельность запрещенных в России организаций – "Джебхат-ан-Нусры" и "Исламского государства".
"На данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в Санкт-петербургском метрополитене", – говорится в сообщении СКР.
Напомним, что ранее сообщали, что в Санкт-Петербурге в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержаны 6 граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию работать. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время на территории Санкт-Петербурга осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность запрещенных в России террористических организаций - «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство».
Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.
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