Кайрат Боранбаев снял свою кандидатуру с выборов в исполком УЕФА

Таким образом, на восемь мест в исполкоме претендуют 11 кандидатов

Казахстанский бизнесмен и глава алматинского "Кайрата" Кайрат Боранбаев снял свою кандидатуру с выборов в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом объявил президент УЕФА Александер Чеферин.





Конгресс УЕФА проходит в Хельсинки в среду. Накануне в разговоре с корреспондентом ТАСС Боранбаев не исключал возможность того, что он снимется с выборов.





"Приношу свои извинения, но мне пришлось снять свою кандидатуру. Благодарю за такую возможность", - сказал Боранбаев после заявления, сделанного главой УЕФА.





Таким образом, на восемь мест в исполкоме претендуют 11 кандидатов - Збигнев Бонек (Польша), Михаэл ван Праг (Нидерланды), Дэвид Гилл (Англия), Райнхард Гриндель (Германия), Джон Дилейни (Ирландия), Арманд Дука (Албания), Эльхан Мамедов (Азербайджан), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Киран О'Коннор (Уэльс), Микеле Ува (Италия), Сервет Ярдымджы (Турция).











