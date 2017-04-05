Соседи питерского смертника: Перед терактом его семья исчезла

При этом вся семья характеризуется как положительная.

Соседи 22-летнего Акбаржона Джалилова сообщили, что перед терактом в метро Санкт-Петербурга вся семья смертника исчезла , пишет , пишет Life.ru





По данным киргизских СМИ, также пропал и младший брат подозреваемого. При этом вся семья характеризуется как положительная.





Отметим, в СКР считают, что именно Акбаржон Джалилов совершил взрыв в петербургском метро. Жертвами теракта стали 14 человек, пострадал 61.





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