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Соседи питерского смертника: Перед терактом его семья исчезла

5 апреля 2017, 16:17

При этом вся семья характеризуется как положительная.

Соседи 22-летнего Акбаржона Джалилова сообщили, что перед терактом в метро Санкт-Петербурга вся семья смертника исчезла, пишет Life.ru.

По данным киргизских СМИ, также пропал и младший брат подозреваемого. При этом вся семья характеризуется как положительная.

Отметим, в СКР считают, что именно Акбаржон Джалилов совершил взрыв в петербургском метро. Жертвами теракта стали 14 человек, пострадал 61.

Фото: соцсети

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