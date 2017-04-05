Соседи питерского смертника: Перед терактом его семья исчезла
5 апреля 2017, 16:17
При этом вся семья характеризуется как положительная.
Соседи 22-летнего Акбаржона Джалилова сообщили, что перед терактом в метро Санкт-Петербурга вся семья смертника исчезла, пишет Life.ru.
По данным киргизских СМИ, также пропал и младший брат подозреваемого. При этом вся семья характеризуется как положительная.
Отметим, в СКР считают, что именно Акбаржон Джалилов совершил взрыв в петербургском метро. Жертвами теракта стали 14 человек, пострадал 61.
Фото: соцсети
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