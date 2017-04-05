В РК утверждены правила размещения монополистами информации о тарифах на регулируемые услуги

Правила определяют порядок размещения информации о тарифах и тарифных смет на регулируемые услуги на интернет-ресурсах.

Приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2017 года утверждены Правила размещения субъектом естественной монополии информации о тарифах и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы), Правила ежегодного размещения субъектом естественной монополии отчета о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, Правила ежегодного размещения субъектом естественной монополии отчета о деятельности по предоставлению регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», сообщает Zakon.kz.





Правила размещения субъектом естественной монополии информации о тарифах и тарифных смет на регулируемые услуги определяют порядок размещения информации о тарифах и тарифных смет на регулируемые услуги на интернет-ресурсе субъекта, местного исполнительного органа либо ведомства уполномоченного органа или территориального подразделения ведомства.





При этом информация размещается субъектом естественной монополии на своем интернет-ресурсе в срок не позднее 5 календарных дней со дня утверждения тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу (товары, работы) субъекта естественной монополии.





Информация включает:





- копию приказа об утверждении тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу (товары, работы) субъекта естественной монополии утвержденного ведомством уполномоченного органа или территориальным подразделением ведомства либо уполномоченным органом в отдельных отраслях;

- копию тарифной сметы на регулируемую услугу (товары, работы) субъекта естественной монополии.





В случае отсутствия технической возможности у субъекта естественной монополии для размещения информации на своем интернет-ресурсе, такая информация размещается на интернет-ресурсе местного исполнительного органа либо на интернет-ресурсе ведомства уполномоченного органа или территориального подразделения ведомства в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления соответствующего обращения от субъекта естественной монополии.





Информация направляется субъектом естественной монополии в местный исполнительный орган либо в ведомство уполномоченного органа или территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа (по месту включения его в Государственный регистр субъектов естественных монополий в срок не позднее 5календарных дней со дня утверждения тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу (товары, работы) субъекта естественной монополии.





В случае размещения информации на своем интернет-ресурсе либо на интернет-ресурсе местного исполнительного органа, субъект естественной монополии направляет соответствующее уведомление в адрес ведомства уполномоченного органа или территориального подразделения ведомства в срок не позднее 5 календарных дней с момента ее размещения.





Уведомление от субъекта естественной монополии не требуется в случае размещения информации на интернет-ресурсе ведомства уполномоченного органа или территориального подразделения ведомства уполномоченного органа.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



