СМИ: Роналду покинет "Реал", если клуб подпишет Гризманна или Азара

Ранее сообщалось, что президент "Реала" Флорентино Перес заинтересован в приобретении Азара, сумма трансфера которого может составить €100 млн

Криштиану Роналду угрожает покинуть "Реал", если испанский футбольный клуб подпишет контракт с нападающим испанского "Атлетико" Антуаном Гризманном или полузащитником английского "Челси" Эденом Азаром. Об этом сообщает испанский портал Diariogol.com.





Ранее сообщалось, что президент "Реала" Флорентино Перес заинтересован в приобретении Азара, сумма трансфера которого может составить €100 млн.





Азар перешел в "Челси" в 2012 году из французского "Лилля" за €35 млн. В текущем сезоне 26-летний бельгиец провел 27 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Азар является чемпионом Англии и чемпионом Франции, пишет ТАСС





Гризманн перешел в "Атлетико" в 2014 году из "Реал Сосьедад" за €30 млн. На счету 26-летнего француза в текущем сезоне 42 матча за клуб, в которых он забил 22 мяча и сделал 11 результативных передач.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из английского "Манчестер Юнайтед", с которым стал трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Выступая за "Реал", португалец стал чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и Суперкубка УЕФА, обладателем Суперкубка Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов.





В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы 2016 года. Роналду является четырехкратным обладателем "Золотого мяча" и самым высокооплачиваемым футболистом в мире. На счету 32-летнего Роналду в текущем сезоне 35 матчей за "Реал", в которых он забил 26 мячей и сделал 12 результативных передач.



