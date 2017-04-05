Самый быстрый Lamborghini получит открытую версию









Ожидается, что, за исключением электрогидравлического мягкого верха, Lamborghini Huracan Performante Spyder полностью повторит закрытую двухдверку. Это означает, что родстер получит тот же 5,2-литровый атмосферник V10 на 640 л.с. и 600 Нм, перенастроенные коробку передач LDF и систему полного привода, пакет активных аэродинамических элементов ALA и другие доработки. Купе Performante имеет сухую массу в 1382 кг. «Спайдер» будет тяжелее из-за механизма складывания крыши, но использование в конструкции фирменного углеволокна должно сделать прибавку веса минимальной.













Купе развивает 100 км/ч за 2,9 секунды, 200 км/ч – за 8,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 325 км/ч. Lamborghini утверждает, что прошлой осенью спорткар проехал Северную петлю Нюрбургринга за 6 минут и 52,01 секунды, опередив официального чемпиона – гибридный родстер Porsche 918 Spyder – почти на 5 секунд. Huracan Performante Spyder должен быть немного медленнее, но он вполне может побороться за звание самого быстрого автомобиля со съемной крышей.