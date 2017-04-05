Самый быстрый Lamborghini получит открытую версию
5 апреля 2017, 16:38
Ожидается, что, за исключением электрогидравлического мягкого верха, Lamborghini Huracan Performante Spyder полностью повторит закрытую двухдверку.
Всего месяц назад Lamborghini представил в Женеве дорожно-трековое купе Huracan Performante, но уже работает над его открытой версией. Британский журнал Car опубликовал первые шпионские фотографии замаскированного родстера, сделанные во время испытаний на Нюрбургринге.
Ожидается, что, за исключением электрогидравлического мягкого верха, Lamborghini Huracan Performante Spyder полностью повторит закрытую двухдверку. Это означает, что родстер получит тот же 5,2-литровый атмосферник V10 на 640 л.с. и 600 Нм, перенастроенные коробку передач LDF и систему полного привода, пакет активных аэродинамических элементов ALA и другие доработки. Купе Performante имеет сухую массу в 1382 кг. «Спайдер» будет тяжелее из-за механизма складывания крыши, но использование в конструкции фирменного углеволокна должно сделать прибавку веса минимальной.
Купе развивает 100 км/ч за 2,9 секунды, 200 км/ч – за 8,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 325 км/ч. Lamborghini утверждает, что прошлой осенью спорткар проехал Северную петлю Нюрбургринга за 6 минут и 52,01 секунды, опередив официального чемпиона – гибридный родстер Porsche 918 Spyder – почти на 5 секунд. Huracan Performante Spyder должен быть немного медленнее, но он вполне может побороться за звание самого быстрого автомобиля со съемной крышей.
Текст: Александр Орехов
Фото: carmagazine.co.uk
Via cartimes
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