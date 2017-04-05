Как прикрепиться к поликлинике, чтобы стать участником системы обязательного медстрахования

Прикрепиться важно, чтобы завтра не возникли трудности с получением статуса застрахованного и получением необходимой медпомощи.

Как известно, в поликлиниках РК стартует прикрепительная кампания в рамках подготовительных мероприятий по внедрению системы обязательного медицинского страхования (ОСМС).





В ходе прикрепительной кампании каждый житель страны должен проверить не только факт своей принадлежности к первичной медицинской организации, но и заявить о своей категории.

Кто Вы – наемный работник, индивидуальный предприниматель, самозанятый гражданин, не имеющий официальных доходов или нигде не зарегистрированный безработный? Все это важно выяснить сейчас, чтобы завтра не возникли трудности с получением статуса застрахованного и получением необходимой медицинской помощи. Всю информацию об условиях участия в системе ОСМС, размерах взносов и схеме оплаты Вы можете получить в своей поликлинике, обратившись в регистратуру или к медицинскому работнику на вашем участке.





Итак, Вы выбрали поликлинику, как к ней прикрепиться? Это сделать очень просто.





Для этого Вам нужно прийти в поликлинику с документом, удостоверяющим личность, и написать заявление на имя главного врача. Н икакой адресной справки не требуется. Ваше прикрепление будет осуществлено в день поступления заявления.





Второй способ прикрепления к поликлинике удобен для пользователей Интернета. С ледует подать запрос через портал «электронное правительство» (еgov.kz) в форме электронного документа с указанием данных гражданина. В поликлинике ответственный работник получает электронный запрос из соответствующих информационных систем и оформляет Ваш талон о прикреплении также в электронном виде. Информацию о прикреплении можно узнать через портал «еgov» в разделе «Выбери поликлинику».





Также следует знать, что человек может прикрепиться только к одной поликлинике, быть зарегистрированным параллельно в нескольких поликлиниках невозможно. При прикреплении граждан к организации ПМСП при непосредственном их обращении, открепление от ранее прикрепленной организации ПМСП осуществляется автоматически через базу данных портала «Регистр прикрепленного населения».





Для более удобного пользования представляем читателям памятку МЗСР









Что нужно сделать, когда Ваш социальный статус не определен:



Вам необходимо позаботиться о своем статусе!

I. Если Вы считаете себя безработным, и желаете встать на учет в качестве безработного, то Вам необходимо обратиться в Центр занятости населения, в ЦОН или к Акиму сельского округа по месту жительства.

II. Если Вы заняты в неформальном секторе экономики (частный извоз, строительный бизнес, услуги, торговля и т.д ), то Вам необходимо зарегистрироваться в качестве ИП . В этом случае Вы будете уплачивать взносы как ИП. Вам необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства.

Если Ваш доход составляет менее 12 МЗП в год, то Вы уплачиваете взнос как непродуктивный самозанятый. Чтобы зарегистрироваться как непродуктивный самозанятый Вам необходимо обратиться Центр занятости населения, в ЦОН или к акиму вашего сельского округа по месту жительства.

Ваш социальный статус должен быть определен, для определения дальнейшего взноса и отчислений в системе ОСМС и далее - для получения медицинской помощи!





Фото: kharkovchane.ru



