Работу ЦОНа в Астане предлагают продлить до полуночи
5 апреля 2017, 16:51
"Если пилот удастся, распространим его и на другие города. Как вам такая идея?" - написал глава НАО «Правительство для граждан».
Председатель правления НАО «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов предложил в пилотном режиме продлить работу одного из ЦОНов столицы до полуночи, сообщает Zakon.kz.
Аблайхан Оспанов озвучил данное предложение в целях упрощения процедур получения госуслуг.
"Пришла в голову идея, как еще упростить процедуру получения госуслуг. Хочу спросить ваше мнение. Мы все знаем, как сложно работающим людям выкроить время, чтобы сходить в ЦОН. А необходимость в справках и документах, тем не менее, возникает систематически.
Тех, кто пользуется электронным правительством e-gov.kz, это, конечно, касается в меньшей степени – многие услуги они могут получить онлайн. Но, думаю, вопрос все же актуален для большинства. Именно для таких работающих людей думаем увеличить график работы одного из столичных ЦОНов до полуночи. Пусть у людей будет возможность приходить за госуслугами и после работы. Конечно, это будет касаться только тех услуг, которые оказываются «Правительством для граждан» – услуги по документированию и регистрации будут оказываться так же, в обычном режиме.
Если пилот удастся, распространим его и на другие города. Как вам такая идея?" - написал Оспанов на своей странице в Facebook.
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