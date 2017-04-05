Бахтияр Артаев:У нас сильная сборная по боксу, способная побеждать на всех крупных турнирах

Олимпийский чемпион по боксу, обладатель Кубка Вэла Баркера Бахтияр Артаев поделился мнением о перспективах обновленного состава национальной сборной и шансов казахстанских мастеров кожаной перчатки на грядущем чемпионате Азии в Ташкенте, сообщает Zakon.kz





- Наверняка Вам много раз задавали этот вопрос, однако спрошу еще раз: спустя время как оцените выступления казахстанских боксеров в Рио?

- Безусловно, как и многие казахстанские болельщики, я наблюдал за ходом Олимпийских Игр, болел, переживал за наших спортсменов. В целом, наши боксеры добились впечатляющих результатов и показали качественный бокс в Бразилии. Это видели и могут подтвердить многие любители спорта. К сожалению, были и негативные моменты, связанные с необъективным судейством. Неприятно, что забрали победу у Василия Левита в финале, как и у Олжаса Саттыбаева и Кайрата Ералиева. Считаю, наши боксеры выступили достойно, но некоторые неоднозначные решения судей помешали добиться более успешных результатов.





- В сборной после Олимпиады произошли ощутимые изменения. Состав национальной команды покинули ряд признанных лидеров. Каким находите новый состав?

- Те, кто сейчас стал первым номером сборной – это ребята, которые уже имеют за плечами хороший опыт. Некоторые были вторыми номерами сборной, но, при этом, выступали на международных турнирах. Кто-то боксировал за «Астана Арланс», поэтому, можно сказать - они способны достойно заменить таких прежних лидеров команды, как Данияр Елеусинов или Иван Дычко. Допустим, в супертяжелом весе Камшыбек Конкабаев еще в прошлом сезоне ярко заявил о себе в составе «Астана Арланс». Олжас Букаев подтвердил, что обладает хорошими бойцовскими качествами, выиграв последний чемпионат страны в Павлодаре. Или взять для примера весовую категорию до 49 килограммов. Ушел Биржан Жакыпов, но, на его место пришел Темиртас Жусупов. Есть еще ряд перспективных ребят. В целом, у нас хороший состав и слабее сборная не станет. Большой интерес вызывает весовая категория до 81 килограмма, где теперь будут выступать Адильбек Ниязымбетов и Жанибек Алимханулы. Оба техничные, сильные, опытные боксеры. Интересно будет посмотреть за их противостоянием.





- Каким может получится очный поединок между Ниязымбетовым и Алимханулы?

- Это два совершенно разных боксера, если говорить о стиле. Поэтому затрудняюсь сказать, каким выйдет их бой. Повторюсь, радует тот факт, что изменения в составе не сильно скажутся на выступлении нашей сборной. В весе до 91 килограмма помимо Василия Левита, есть Антон Пинчук, который сейчас отлично боксирует за «арланов». Мы уже отметили, какой серьезной будет конкуренция в весе до 81 килограмма. В весе до 75-ти есть несколько очень талантливых ребят, в числе которых 19-летний Абильхан Аманкул, ставший недавно чемпионом на турнире в Германии. В весе до 69 килограммов серьезные надежды связываю с воспитанником абайской школы бокса Абылайханом Жусуповым. Еще раз повторюсь: на место опытных боксеров пришли талантливые и перспективные ребята, способные заявить о себе на международной арене.





- Как Вы сказали – от Жусупова ждут многого. Сможет ли он справиться с этим давлением?

- Давно слежу за ним и должен отметить, что это очень одаренный боксер. Парень, у которого есть цели и трудолюбие. Считаю, ему нужно лишь пожелать удачи. Если он будет продолжать в том же духе, усиленно работать на тренировках, прогрессировать – на следующей Олимпиаде Жусупов может взойти на пьедестал почета.





- У сборной теперь новый капитан – Адильбек Ниязымбетов. Логичное решение?

- Это решение тренерского состава. Считаю, все правильно. На протяжении долгих лет Адильбек демонстрирует стабильность. Ниязымбетов заслужил это право своими победами. Все-таки на двух Олимпийских Играх взять «серебро» - дорогого стоит. Второй вопрос – кто будет лидером в его весе: Ниязымбетов или Алимханулы, но, если исходить из того, что Адильбек уже на протяжении двух олимпийских циклов выступает на высоком уровне – это верное решение.





- Чего не хватило ему в битве против Хулио Ла Круза в финале Олимпиады?

- С моей точки зрения, это был близкий бой. Оба боксера были достойны победы. Это еще один пример, когда есть разочарование от того, что боксер проиграл, хотя заслуживал победы. Вообще, если бы судейство в Рио было более объективным, наши боксеры могли бы завоевать больше медалей. К примеру, Кайрат Ералиев точно не уступил в поединке с узбекским боксером. Я рад за наших соседей из Узбекистана, но, допустим, Муроджон Ахмадалиев, завоевавший «бронзу» Олимпиады, точно не был сильнее нашего Ералиева. Возвращаясь к вопросу про Ниязымбетова. При объективном судействе, победителем должны были признать Ниязымбетова. «Золото» отняли и у Василия Левита. Про Ералиева, я уже сказал. Олжас Саттыбаев, как минимум, мог войти в число призеров. Но, в спорте, к сожалению, такое случается.





- Проверкой на прочность для обновленного состава сборной станут предстоящие чемпионаты Азии и мира.

- Как и прежде, у нас есть команда, которая может побороться за самые высокие места. Мы не потеряли свои позиции в мировом боксе. На место прежних лидеров в сборную пришли не менее сильные боксеры. У каждого из наших боксеров есть трудолюбие и большое стремление побеждать. Считаю, что на чемпионате мира мы сможем взять две золотые медали.





- А на чемпионате Азии на какой результат можем рассчитывать?

- Два-три «золота» мы можем завоевать. Не хотелось бы кого-то выделять, но, наши ребята достойны этого. У нас сильная сборная, способная побеждать на самых значимых международных турнирах.





- В этом году Национальный Олимпийский комитет празднует свое 25-летие. Что удалось сделать за это время главной спортивной организации страны?

- Пользуясь этой возможностью, еще раз хочу поздравить наш Национальный Олимпийский комитет с 25-летием. Все понимают, какую важную роль эта организация играет в развитии казахстанского спорта, как много она делает для поддержки спортсменов. Именно благодаря этой поддержке наши спортсмены добились столь значимых успехов на Олимпийских Играх. Хочу пожелать Национальному Олимпийскому комитету новых свершений, удач и очень бы хотелось верить, что через пять лет, когда НОК РК будет праздновать уже свое 30-летие, наши боксеры преподнесут отличный подарок в виде первого общекомандного места на всех крупных соревнованиях.





Ербол Каиров