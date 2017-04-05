Антикоррупционные риски рассмотрели в ЭКСПО

Совещание по вопросам сотрудничества АО «Астана ЭКСПО-2017» с Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции состоялось в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе встречи председатель правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов напомнил, что в прошлом году с Агентством было подписано соглашение о сотрудничестве.

«Оно было очень своевременным, поскольку вы все помните, какой тогда был не простой период для нашего Общества. Шел судебный процесс (по Талгату Ермегияеву - Прим.), многие сотрудники приглашались для показаний, практически все рабочее время проводили в суде. Все это негативно влияло на темпы работ и моральный климат. И подписание нашего совместного соглашения стало очень важным по ряду причин», - сказал А. Есимов.

При этом он отметил, что, во-первых, после той ситуации в Нацкомпании не имели права больше допускать новые нарушения закона и новые скандалы, ввиду возможного негативного отражения на проекте.

«Во-вторых, подписав соглашение, генподрядчики проекта значительно повысили свою ответственность. Более четко и строго стали выполнять обязательства. Если говорить о самом АО, то значительно поднялась внутренняя дисциплина, сотрудники более четко осознали ответственность и понимание важности ЭКСПО. Мы существенно оптимизировали нашу структуру, разграничили функциональные обязанности. Во все контракты, заключаемые Нацкомпанией, были включены антикоррупционные требования, что позволило минимизировать риски при подписании таких договоров», - отметил глава Нацкомпании.

По его словам, это позволило достичь хороших результатов. К примеру, достичь увеличения казахстанского содержания, сохранить и создать новые рабочие места - порядка 50 тысяч.

«То есть, ЭКСПО стал реальным антикризисным проектом с заметным мультипликативным эффектом», - подчеркнул А. Есимов.

Он добавил, что, не смотря на имеющиеся плюсы, все еще есть некоторые недостатки - не все отечественные товаропроизводители добросовестно исполняют взятые обязательства, передавая объемы работ нескольким субподрядчикам, а есть и такие, кто не сдает в срок запланированные объекты. Это объект компании «Expolis». Много обращений и жалоб от дольщиков поступают в офис ЭКСПО и в вышестоящие органы. На территории выставки ими осуществляется несколько инвестиционных проектов, в частности, строительство многоквартирных жилых комплексов. Все они связаны со сроками реализации проекта.

«Здесь присутствуют представители компании, и я хочу обратить их внимание на эту проблему. Либо вы принимаете срочные меры по устранению замечаний и завершению работ до начала Выставки, либо мы будем вынуждены принять кардинальные и жесткие меры», - пообещал глава Нацкомпании.

В остальном же, по его сведениям, работы ведутся, объекты вводятся в эксплуатацию. Также он обратил внимание на качественное предоставление государственных услуг во время проведения ЭКСПО. А. Есимов уточнил, что сегодня 115 стран подтвердили свое участие в Выставки, ожидается более 300 тыс. иностранных гостей, которые будут соприкасаться с реализацией госуслуг, в частности, это паспортный контроль, визовая поддержка, получение разрешительных документов и так далее.

В свою очередь председатель Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров проинформировал, что в рамках соглашения с ЭКСПО сотрудники ведомства ведут соответствующий мониторинг.

«Агентство с учетом и подачи информации со стороны самого общества в целом, это наша профессиональна деятельность, мы занимаемся мониторингом. Мы отслеживали, насколько правильно используются деньги, для нас это всегда бюджетные деньги, деньги из Национального фонда. Мы смотрели за выводом капиталов, мы смотрели, насколько сомнительные компании привлекались к основным подрядчикам для данной работы», - перечислил он.

Как отметил К. Кожамжаров, сегодня в рамках антикоррупционной политики страны руководство Нацкомпании должно быть заинтересованно в прозрачности ее деятельности.

«Я думаю, что миссия, которую перед нами ставил Глава государства, ожидания нашего общества, оправдались. С нашей стороны хочу заверить, что мы также будем продолжать эту работу. Хочу поблагодарить за содействие наших коллег с обществом и заверить, что все принимаемые меры приведут к тому, что мы избежим всяких недоразумений в плане соблюдения законности. Я рад этому», - резюмировал глава ведомства.

В заключение А. Есимов выразил надежду на продолжении работы с Агентством на полном взаимопонимании.

«Мы должны продолжить работу на полном взаимопонимании. Мы сейчас на завершающем этапе подготовки, потом будет проходить само ЭКСПО. Наше с вами сотрудничество и дальше будет продолжаться. И чтобы все мы в таком составе, в таком хорошем зале с вами встречались, а не где-нибудь в другом месте», - подчеркнул он.

Во встрече помимо представителей ЭКСПО и Агентства приняли участие генеральные подрядчики Выставки.

Ксения Давыдова