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Мост через реку Мукыр на трассе Семей – Кайнар будет отремонтирован

5 апреля 2017, 16:57

В настоящее время рабочий проект капитального ремонта дороги находится на рассмотрении в РГП «Госэкспертиза».

Вследствие повышения температуры воздуха свыше+10С, усиленного таяния снега и осадков в виде дождя, происходит перелив грязевых потоков, на объездной дороге аварийного моста через р.Мукыр. С 18.00 часов 31 марта т.г. закрыта движение для всех видов автотранспорта на участке на автомобильной дороги «Семей-Кайнар» км 8-166, движение будет осуществляться по автомобильной дороге областного значения «Семей-Карауыл-Сарыжал», передает zakon.kz.

Справочно: Мост через реку «Мукур» расположен на 27 км автомобильной дороги республиканского значения «Семей-Кайнар» Восточно-Казахстанской области.

Мост построен 1959 году. В результате увеличения количества большегрузных транспортных средств началось разрушение конструктивных элементов, что привело мост к аварийному состоянию. До настоящего времени движение по мосту было закрыто, проезд автотранспорта осуществлялся по временной объездной дороге.

ВКО филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол» разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт моста. В настоящее время Рабочий проект капитального ремонта находится на рассмотрении в РГП «Госэкспертиза».

Средства на капитальный ремонт моста планируется выделить из республиканского бюджета с завершением работ в текущем году.

Фото: newtimes.kz

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