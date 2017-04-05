Седан Mercedes A-Class дебютирует в Шанхае
5 апреля 2017, 16:59
На шанхайской выставке седан дебютирует в статусе прототипа, а серийная версия должна появиться к концу следующего года.
На международном автосалоне в Шанхае, который стартует 19 апреля, Mercedes-Benz представит новый компактный автомобиль. Соответствующее заявление сделал менеджер по продукту компании Марко Эблер на мероприятии в Венгрии. По его словам, в будущем семейство маленьких «Мерседесов» вырастет с нынешних пяти до восьми моделей.
Скорее всего, в Китае автопроизводитель покажет седан A-Class, о разработке которого мы уже слышали в конце прошлого года. Предполагается, что эта четырехдверка поборется за покупателей с Audi A3 Sedan и BMW 1-Series. Стилистически она будет напоминать скульптуру Aesthetics A, представленную в январе этого года, а ее технической основой послужит платформа MFA II, на которой будут построены все компакт-кары бренда, начиная с хетчбэка A-Class следующего поколения.
На шанхайской выставке седан дебютирует в статусе прототипа, а серийная версия должна появиться к концу следующего года. По предварительным данным, новинку будут выпускать на предприятиях в Китае, Венгрии и Мексике.
Современная линейка компакт-каров Mercedes включает хетчбэк A-Class, компактвэн B-Class, четырехдверное купе CLA, универсал CLA Shooting Brake и кроссовер GLA. Помимо седана, к этому ряду присоединится внедорожник GLB. Седьмым и восьмым членами семьи станут, видимо, купе и родстер.
Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes-Benz
Via cartimes
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