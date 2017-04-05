Пассажиров выбросило из салона автобуса в результате страшной аварии
5 апреля 2017, 17:05
Двоих пассажиров буквально вытягивает наружу.
В Сети появился ролик, запечатлевший трагические кадры аварии, которая произошла на большой скорости. Двоих пассажиров буквально вытягивает из кабины и выбрасывает наружу, пишет Life.ru.
Инцидент произошёл недалеко от города Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай.
На ролике можно увидеть, что происходило внутри кабины в момент аварии, которая произошла на высокой скорости. Двери машины открываются и двоих пассажиров буквально вытягивает наружу. Водитель и ещё один парень буквально чудом оказываются живы: они в последний момент сумели ухватиться за сидения.
Из отснятых материалов невозможно точно понять, что стало причиной аварии, но можно заметить, что идёт дождь и, вероятно, дорога была довольно скользкой.
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