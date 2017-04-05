В Лисаковске садисты до смерти замучили молодого человека

В Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области поступило дело в отношении 22-летнего Кудинова и 25-летнего Сарина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 99 ч. 2 п.п. 3,5,7,9 УК РК (убийство, совершенное с особой жестокостью), передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.





По материалам дела, 15 января текущего года 23-летний Наумов (фамилия вымышленная) приехал из села Садчиковка в Лисаковск, и поселился в квартире знакомого Кудинова. Молодые люди в течение дня оставались в квартире и употребляли спиртные напитки. Вечером пришел Сарин с 16-летней девушкой, и все вместе продолжили пить.





На следующий день в ходе распития спиртного, между Кудиновым, Сариным и Наумовым возник словесный конфликт из-за того, что последний присел на кухонный стол. Кудинов ударил несколько раз гостя по лицу. В итоге Наумов упал, повредив стекло двери и порезался об осколки. Кудинов дал ему указание нарисовать портрет вымышленной им девушки для нанесения на тело татуировки, и ушел в магазин.





Вернувшись в полночь домой и увидев, что гость не закончил рисунок, Кудинов стал предъявлять ему претензии. Вместе с Сариным они начали истязать Наумова: били кулаками и ногами, обутыми в обувь. В ход пошла 24-килограммовая гиря, которую Кудинов кидал с высоты собственного роста на лежащего Наумова. Это было сделано несколько раз. Далее подсудимые, схватив ножи, начали колоть потерпевшего. Затем еще живого его перетащили из ванной на кухню и посадили на стул. Глумились как могли, морально унижали. Мочились на него, а потом снова избивали. Сарин пасатижами пытался вырвать зуб у Наумова. Потом взял табурет и несколько раз ударил им по голове потерпевшего, отчего тот упал. Желая добить свою жертву, Сарин поднял Наумова и со всей силы бросил лицом вниз на пол. В итоге потерпевший скончался на месте преступления.