Дело экс-сотрудника КНБ РК Айдына Алпысбаева рассмотрит городской суд Астаны

«Военный суд не будет рассматривать, так как у нас нет тех трех судей, которые вообще не были причастны к этому делу», - пояснил Сакен Абдуллаев.

Военный Суд не будет рассматривать дело экс-сотрудника КНБ РК Айдына Алпысбаева по вновь открывшимся обстоятельствам. Это сделает городской суд Астаны. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по итогам отправления правосудия Военного суда РК за первый квартал 2017 года сообщил председатель военного суда РК Сакен Абдуллаев, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, Военный суд направил ходатайство в Верховный суд РК из-за недостатка судей, не участвовавших ранее в судебном процессе.





«Дело в том, что это дело у нас рассматривалось неоднократно. Практически все судьи, которые работают непосредственно в Военном суде, были причастны к рассмотрению данного дела. Сейчас должны рассматривать как минимум трое судей. Это дело было рассмотрено судом присяжных. Поэтому, чтобы сейчас его пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам, так как этих трех судей у нас нет, ранее не участвовавших, мы воспользовались своим правом, и мы обязаны согласно уголовно-процессуальному законодательству обратиться в вышестоящий, в нашем случае, Верховный суд, поставить вопрос, чтоб они направили для рассмотрения в другой суд. Они приняли наше ходатайство, рассмотрели и направили для рассмотрения по существу в Астанинский городской суд. Военный суд не будет рассматривать, так как у нас нет тех трех судей, которые вообще не были причастны к этому делу», - пояснил Сакен Абдуллаев.





Напомним, Алпысбаев был приговорен к 14 годам лишения свободы в марте 2015 года за организацию покушения на столичного бизнесмена. Позже этот бизнесмен, признался, что всю эту историю выдумал, а судмедэксперт, подделавший заключение, уже осужден. По словам адвоката, осужденного, прокуратура Астаны подала ходатайство в военный суд о пересмотре этого дела по вновь открывшимся обстоятельствам, но судьи военного суда всем составом заявили самоотвод, считая, что это не их дело, так как ранее они рассматривали в апелляции, кассации.





Татьяна Ковалева, Астана