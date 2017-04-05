Дело экс-сотрудника КНБ РК Айдына Алпысбаева рассмотрит городской суд Астаны
5 апреля 2017, 17:18
«Военный суд не будет рассматривать, так как у нас нет тех трех судей, которые вообще не были причастны к этому делу», - пояснил Сакен Абдуллаев.
Военный Суд не будет рассматривать дело экс-сотрудника КНБ РК Айдына Алпысбаева по вновь открывшимся обстоятельствам. Это сделает городской суд Астаны. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по итогам отправления правосудия Военного суда РК за первый квартал 2017 года сообщил председатель военного суда РК Сакен Абдуллаев, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, Военный суд направил ходатайство в Верховный суд РК из-за недостатка судей, не участвовавших ранее в судебном процессе.
«Дело в том, что это дело у нас рассматривалось неоднократно. Практически все судьи, которые работают непосредственно в Военном суде, были причастны к рассмотрению данного дела. Сейчас должны рассматривать как минимум трое судей. Это дело было рассмотрено судом присяжных. Поэтому, чтобы сейчас его пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам, так как этих трех судей у нас нет, ранее не участвовавших, мы воспользовались своим правом, и мы обязаны согласно уголовно-процессуальному законодательству обратиться в вышестоящий, в нашем случае, Верховный суд, поставить вопрос, чтоб они направили для рассмотрения в другой суд. Они приняли наше ходатайство, рассмотрели и направили для рассмотрения по существу в Астанинский городской суд. Военный суд не будет рассматривать, так как у нас нет тех трех судей, которые вообще не были причастны к этому делу», - пояснил Сакен Абдуллаев.
Напомним, Алпысбаев был приговорен к 14 годам лишения свободы в марте 2015 года за организацию покушения на столичного бизнесмена. Позже этот бизнесмен, признался, что всю эту историю выдумал, а судмедэксперт, подделавший заключение, уже осужден. По словам адвоката, осужденного, прокуратура Астаны подала ходатайство в военный суд о пересмотре этого дела по вновь открывшимся обстоятельствам, но судьи военного суда всем составом заявили самоотвод, считая, что это не их дело, так как ранее они рассматривали в апелляции, кассации.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта Saltday.ru
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