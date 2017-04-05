Работу ЦОНа в Астане предлагают продлить до полуночи

Председатель правления НАО «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов предложил в пилотном режиме продлить работу одного из ЦОНов столицы до полуночи, сообщает Zakon.kz.

Аблайхан Оспанов озвучил данное предложение в целях упрощения процедур получения госуслуг.

«Пришла в голову идея, как еще упростить процедуру получения госуслуг. Хочу спросить ваше мнение. Мы все знаем, как сложно работающим людям выкроить время, чтобы сходить в ЦОН. А необходимость в справках и документах, тем не менее, возникает систематически.

Тех, кто пользуется электронным правительством e-gov.kz, это, конечно, касается в меньшей степени - многие услуги они могут получить онлайн. Но, думаю, вопрос все же актуален для большинства. Именно для таких работающих людей думаем увеличить график работы одного из столичных ЦОНов до полуночи. Пусть у людей будет возможность приходить за госуслугами и после работы. Конечно, это будет касаться только тех услуг, которые оказываются «Правительством для граждан» - услуги по документированию и регистрации будут оказываться так же, в обычном режиме.

Если пилот удастся, распространим его и на другие города. Как вам такая идея?»- написал Оспанов на своей странице в Facebook.