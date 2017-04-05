Доход УЕФА по итогам сезона-2015/16 составил €4,58 млрд

Как говорится в отчете, €2,16 млрд УЕФА заработал на продаже телевизионных прав, €928 млн - на продаже коммерческих прав, €286,5 млн - на продаже билетов, €142,4 млн - на услугах гостеприимства

Доходы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона-2015/16 составили €4,58 млрд, а расходы - €3,31 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете УЕФА за сезон-2015/16 , пишет , пишет ТАСС





Как говорится в отчете, €2,16 млрд УЕФА заработал на продаже телевизионных прав, €928 млн - на продаже коммерческих прав, €286,5 млн - на продаже билетов, €142,4 млн - на услугах гостеприимства. Доходы по другим статьям составили €37,3 млн. Отмечается, что по итогам сезона-2014/15 УЕФА заработал более чем в два раза меньше - €2,099 млрд. Это связано с проведением в 2016 году чемпионата Европы.





Больше всего УЕФА в сезоне-2015/16 потратила на выплаты участникам соревнований - €2,27 млрд. Затраты на проведение турниров составили €537,7 млн. Расходы УЕФА в сезоне-2014/15 были, как и доходы, меньше - €1,98 млрд. Прибыль УЕФА по итогам сезона-2015/16 - €1,27 млрд без учета солидарных выплат национальным ассоциациям и клубам, которые составили €1,16 млрд.

Согласно отчету, в сезоне-2015/16 самым доходным турниром УЕФА была Лига чемпионов (совместно с матчем за Суперкубок УЕФА). За счет продажи телеправ она принесла Союзу €1,65 млрд, за счет коммерческих прав - €387 млн, за счет продажи билетов - €13,8 млн, за счет услуг гостеприимства - €13,5 млн.





На продаже телеправ на чемпионат европы УЕФА заработал €1,02 млрд, на коммерческих правах - €483,4 млн, на продаже билетов - €269 млн, на услугах гостеприимства - €128 млн. Показатели Лиги Европы: €311,6 млн - телеправа, €40,1 млн - коммерческие права, €3,3 млн - билеты, €823 тыс. - услуги гостеприимства.





Лига чемпионов также является самым дорогостоящем турниром для УЕФА: в первую очередь, из-за солидных выплат командам - участницам, которые в сезоне-2015/16 составили €1,349 млрд. Ассоциациям, чьи клубы играли в финальной стадии Евро-2016, УЕФА выделил в общей сложности €301 млн, а клубам, выступавшим в Лиге Европы, - €411,1 млн.





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