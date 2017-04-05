В Казахстане проходит первая фаза миротворческих учений «Степной орел-2017»

Первая фаза тактико-специальных миротворческих учений «Степной орел» – «Коктем-2017» – проходит на базе учебного центра «Илийский» Вооруженных Сил Казахстана , сообщает пресс-служба МО РК.









В ходе учений казахстанские миротворцы совместно с военнослужащими США и Великобритании отрабатывают вопросы патрулирования зоны ответственности, контроля транспортных магистралей по средствам установки блокпостов, контроля толпы и ведения переговоров, охраны миротворческой базы, конвоирования и сопровождения отдельных лиц и гуманитарных грузов, обезвреживания минных участков и оказания первой медицинской помощи. С военнослужащими проводятся теоретические и практические занятия под руководством опытных казахстанских, американских и британских инструкторов.









Для качественного проведения всех запланированных мероприятий создана необходимая инфраструктура. В пределах учебного центра развернуты миротворческие базы и имитационные лагеря беженцев.









Учения «Степной орел» проводятся начиная с 2003 года. Благодаря подобной совместной практике военнослужащие казахстанского миротворческого батальона имеют возможность совершенствовать уровень своей подготовки. Основная фаза учений пройдет в период с 22 июля по 4 августа также на территории полигона «Илийский». По итогам экспертами стран НАТО будет дана оценка на участие казахстанского миротворческого батальона «Казбат» в миротворческих миссиях.