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А.Мырзахметов ознакомил представителей иностранного дипломатического корпуса с новой Госпрограммой АПК

 

5 апреля Заместитель Премьер-Министра РК — Министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов и Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов провели совместное совещание для представителей аккредитованного в Казахстане дипломатического корпуса и международных бизнес — ассоциаций.

Цель мероприятия - ознакомить зарубежных партнеров с основными задачами и целями Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы, разработанной в соответствии с поручением Главы государства.

В приветственной речи, Министр К.Абдрахманов информировал собравшихся участников о Совместном плане мероприятий, подписанном между МСХ РК и МИД РК, в рамках которого планируется координация и объединение деятельности двух ведомств на инвестиционном и экспортном направлении в развитии АПК. Также Министр отметил, что в условиях новой глобальной реальности Казахстаном отводится приоритетное значение ускоренному развитию агропромышленного сектора.

В ходе своего выступления Заместитель Премьер-Министра — Министр сельского хозяйства РК призвал иностранных дипломатов и представителей международного бизнес — сообщества принять активное участие в успешной реализации Госпрограммы. Он подчеркнул, что Казахстан имеет все предпосылки стать одним из крупнейших в мире производителей экологически чистых продуктов питания и так называемой «хлебной корзиной» на всем евразийском континенте. В Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Президентом перед Правительством страны поставлена конкретная задача по становлению аграрного сектора новым драйвером экономического роста Казахстана.

А.Мырзахметов подчеркнул важность реализуемых стратегических документов, которые предоставляют Казахстану возможность в развитии и укреплении делового сотрудничества с зарубежными государствами.

В целях улучшения инвестиционного климата согласно Плана Нации — 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ, Министерством сельского хозяйства РК проводится работа по реализации прорывных проектов с участием транснациональных компаний, направленных на создание экспортных товаров и выхода Казахстана на мировые рынки.

На сегодняшний день отобрано 4 проекта с участием ТНК. Проекты реализуются в таких отраслях, как производство и переработка мяса, производство и переработка молока, а также в растениеводстве (производство томатной пасты).

Кроме проектов с участием ТНК, в сфере АПК насчитывается около 40 проектов с участием иностранных инвесторов. Большинство инвесторов из таких стран, как: РФ, Турция, Германия Украина, Франция, Южная Корея и КНР.

В целом в рамках Госпрограммы предусмотрено насыщение внутреннего рынка и развитие экспортного потенциала отечественной продукцией. Так к 2021 году предусмотрен рост экспорта с 0,8 до 1,5 млрд. долл.

5 апреля 2017, 17:28
Источник, интернет-ресурс: Министерства сельского хозяйства РК

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