Сержант полиции завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по ММА

С 29 марта по 2 апреля в столице Болгарии (София) прошел открытый чемпионат Европы по ММА (IMMAF).

Сотрудник ДВД Карагандинской области, сержант полиции Кудайберген Толеубаев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по ММА (IMMAF) в Болгарии.





С 29 марта по 2 апреля в столице Болгарии (София) прошел открытый чемпионат Европы по ММА (IMMAF). Стоит отметить, что в данном чемпионате приняли участие более 40 стран. Из Казахстана участвовали бойцы Казахстана по ММА. Берик Шиналиев (до 56,7 кг), который стал дважды бронзовым призером чемпионата Европы по ММА; Джохар Таймусханов (до 77,1 кг) завоевал бронзу и Кудайберген Толеубаев (до 93 кг) вышел в финал и стал вице-чемпионом континентального первенства Европы по ММА.





По словам вице-президента федерации ММА в Карагандинской области Мухаммада Сулейманова, «спортсмен из Караганды впервые участвовал в чемпионате Европы по данному виду спорта». «Так как это открытый чемпионат, мы выставили из Азиатского дивизиона троих бойцов. Один с Алматы, один с Кокшетау и наш карагандинец Кудайберген. Похвально, что все трое заняли призовые места, завоевали медали. Спасибо нашему тренеру Самату Бердешевичу за плодотворную работу с нашими бойцами и за подготовку», — сказал Мухаммад Сулейманов.





В схватке с мексиканским бойцом Марио Альберто Эрнандесом Пересом карагандинец Кудайберген Толеубаев продемонстрировал отличные бойцовские навыки. В первом раунде противник казахстанца был нокаутирован. В финале Кудайберген встречался со шведским бойцом, которому проиграл только по итоговым баллам.





«Рад, что поднял казахстанский флаг на пьедестал. Благодарю всех, отдельно хотел бы выразить слова благодарности моим тренерам и руководству федерации ММА в Караганде, которые верили в меня, во всем помогали. Спасибо моим коллегам, которые встретили меня в Караганде», — поделился впечатлениями новоиспеченный вице-чемпион Европы по ММА Кудайберген Толеубаев.







