Новая Insignia стала проходимым универсалом
5 апреля 2017, 17:34
Продажи Insignia Country Tourer под брендами Opel и Vauxhall стартуют вскоре после франкфуртской выставки.
Компания Opel расширила семейство моделей Insignia второго поколения. К лифтбэку Insignia Grand Sport и универсалу Insignia Sports Tourer, дебютировавшим этой весной в Женеве, присоединился универсал повышенной проходимости Insignia Country Tourer. Его мировая премьера состоится осенью на автосалоне во Франкфурте.
Как это было и в первом поколении, Country Tourer отличается от Sports Tourer увеличенным на 20 мм клиренсом и дополнительным «внедорожным» обвесом. Кроме того, новая система полного привода с двумя многодисковыми сцеплениями входит у «проходимца» в стандартное оснащение. В остальном все уже знакомо – новая платформа, восьмидиапазонный автомат, матричная светодиодная оптика, множество умных помощников, мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.
Продажи Insignia Country Tourer под брендами Opel и Vauxhall стартуют вскоре после франкфуртской выставки. В 2018 году у этой модели появится аналог в австралийской линейке Holden Commodore, а в США ее будут продавать под именем Buick Regal TourX.
Текст: Александр Орехов
Фото: Opel
Via cartimes
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