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Новости за сегодня

Б. Нурымбетов разъяснил руководству и активу ЮКО основные нововведения в трудовой сфере

 

Сегодня в ходе рабочей поездки в Южно-Казахстанскую область вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов провел семинар-совещание по вопросам реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

В мероприятии приняли акимы городов и районов ЮКО, руководители управления координации занятости и социальных программ, центров занятости населения, НПО и др.

В начале своего выступления вице-министр напомнил, что с 1 января 2017 года в Казахстане реализуется Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства (далее - программа), которая предусматривает: массовое обучение и привитие навыков по востребованным профессиям и основам предпринимательства, создание условий для массового предпринимательства через кредитование, развитие рынка труда через содействие в трудоустройстве и поддержку трудовой мобильности.

В рамках первого направления программы будет организовано бесплатное профтехобразование на базе колледжей со сроком обучения до 2,5 лет, прежде всего для молодежи, которая после окончания школы не поступила в учебные заведения. В этом году планируется охватить техническим и профессиональным образованием более 21 тыс. молодых казахстанцев.

«Государство будет полностью покрывать расходы на обучение, выплачивать стипендию, возмещать расходы за проезд и проживание, а также предоставит одноразовое горячее питание для обучающихся в организациях технического и профессионального образования», - подчеркнул Биржан Нурымбетов.

Кроме этого, на базе колледжей, учебных центров НПП «Атамекен» и учебных центров предприятий будут проводиться краткосрочные курсы профессионального обучения (от 1 до 6 месяцев).

Для обеспечения доступности обучения гражданам, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах, будут организованы мобильные учебные центры: в виде передвижных комплексов со специальными классами в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской и Костанайской областях; на базе малокомплектных школ в отдаленных сельских населенных пунктах; на базе работодателей.

«Хочу подчеркнуть, если мы раньше обучали только по заявкам работодателей, то теперь мы будем обучать востребованным профессиям, привлекаяк учебному процессу мастеров своего дела, которые будут давать больше практики», - добавил вице-министр.

Биржан Нурымбетов отметил, что кредиты для участников программы в городах будут выдаваться фондом «Даму», а в селах и малых городах Фондом поддержки сельского хозяйства и Аграрной кредитной корпорацией. Сумма предоставляемых кредитов увеличивается до 8 тыс. МРП (до 18 млн. тенге) со сроком до 5 лет (животноводство и сельхозкооперативы - до 7 лет) и годовой ставкой до 6%. При выдаче кредитов через Аграрную кредитную корпорацию введен механизм гарантирования кредитов: до 85% для начинающих предпринимателей и до 50% для действующих.

Третье направление программы предусматривает усиление адресной поддержки в трудоустройстве отдельных категорий граждан, повышение мобильности трудовых ресурсов и развитие инфраструктуры рынка труда.

«Мы будем продолжать использовать такие инструменты, как молодежная практика, социальные рабочие места и общественные работы, которые востребованы среди молодежи, женщин и лиц с ограниченными возможностями. Для повышения мобильности трудовых ресурсов предусматривается оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяемым в регионы, определяемые Правительством РК. В частности, им будут предоставляться средства на первичную адаптацию и на возмещение расходов на проезд и провоз багажа. В этом году запланирована выплата субсидий на переезд 2,7 тыс. граждан», - проинформировал вице-министр.

В этом году расходы бюджета на реализацию программы составят 85,3 млрд. тенге, в том числе 12,1 млрд. тенге выделено на Южно-Казахстанскую область. В регионе активными мерами содействия занятости в рамках реализации программы планируется охватить более 21,1 тыс. человек.

«Большое внимание будет уделяться безработным и непродуктивно самозанятым гражданам. Нашим министерством, на основании данных официальной статистики, сформирован в разрезе сельских населенных пунктов список лиц, относящихся к этим категориям. Этот список был направлен во все регионы, и я знаю, что вы уже сформировали штаб под руководством заместителя акима области, и приступили к работе по уточнению статуса этих граждан. Эту работу надо завершить в кратчайшие сроки! Определение статуса каждого гражданина позволит нам принять адресные меры по вовлечению безработных и непродуктивно самозанятых в активные меры содействия занятости, а также четко определить количество людей, за которых взносы в Фонд обязательного социального медицинского страхования будет перечислять государство», - резюмировал Биржан Нурымбетов.

После проведения семинар-совещания, Биржан Нурымбетов посетил ЦОН и центр занятости населения г. Шымкент.

5 апреля 2017, 17:31
Источник, интернет-ресурс: Министерства труда и социальной защиты населения РК

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