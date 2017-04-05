Доклад по проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности»

(г. Астана, 5 апреля 2017 года)

Уважаемый Нурлан Зайруллаевич!

Уважаемые депутаты!

Предлагаемый проект Закона разработан во исполнение Плана законопроектных работ на 2016 год.

Основной целью предлагаемого проекта Закона является совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности, а также исключение норм, создающих административные барьеры в сфере интеллектуальной собственности.

Проектом Закона предполагается внесение поправок в 12 законодательных актов. В том числе, Гражданский, Налоговый и Предпринимательский кодексы.

Основными новеллами законопроекта являются:

Во-первых, создание одноуровневой системы регистрации объектов интеллектуальной собственности.

Полномочия по регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности передаются в экспертную организацию (РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности»).

Данное предложение выработано с учетом практики стран ОЭСР.

К примеру, процедура экспертизы и регистрации объектов интеллектуальной собственности в большинстве стран ОЭСР (США, Португалия, Япония, Швейцария, Германия, Китай, Корея) осуществляется в одном ведомстве по принципу «одного окна».

Тогда как в Казахстане, прием заявок и экспертиза осуществляется в экспертной организации, а регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности в Министерстве юстиции.

Передача указанных полномочий в экспертную организацию предполагает сокращение бюджетных поступлений. А именно, вместо сбора за регистрацию и государственной пошлины, экспертной организацией будет взиматься оплата. Размер такой оплаты не будет превышать действующих ставок.

Ожидается ежегодное сокращение поступлений в бюджет на 58 миллионов тенге.

Во-вторых, расширение возможности досудебного рассмотрения споров по регистрации.

В соответствии с Гражданским кодексом споры в отношении регистрации объектов промышленной собственности подлежат обязательному досудебному рассмотрению.

Согласно статистике Апелляционный совет при Министерстве юстиции является эффективным инструментом досудебного урегулирования споров.

К примеру, в среднем этим советом в досудебном порядке разрешается 97% споров.

(в 2014 году - разрешено 119 / 93%;

в 2015 году - разрешено 121 / 99%;

в 2016 году - разрешено 75 / 100%).

В этой связи, предлагается наделить Апелляционный совет полномочиями по рассмотрению споров касательно сходства фирменных наименований и товарных знаков.

В-третьих, законопроектом предусмотрены нормы, направленные на обеспечение прав правообладателей, на получение компенсации за незаконное использование товарного знака.

В Законе об авторском праве, за незаконное использование авторского произведения предусмотрено право автора на взыскание с правонарушителя компенсации. Между тем, таким правом не обладает владелец товарного знака.

В этой связи, в Гражданский Кодекс вносятся дополнения, устанавливающие соответствующее право владельца товарного знака. Согласно этим поправкам нарушитель будет обязан выплатить компенсацию в конкретно установленном размере.

В-четвертых, законопроектом предлагается опубликовывать заявки на товарные знаки с момента их поступления в экспертную организацию.

В результате, любое заинтересованное лицо может ознакомиться с заявками на товарные знаки с момента их поступления в экспертную организацию и предъявить претензии до их регистрации.

Такая практика существует в странах ОЭСР.

На сегодня публикация осуществляется после принятия решения о регистрации товарного знака, что в дальнейшем вызывает многочисленные споры между субъектами.

Кроме того, законопроектом предлагаются поправки, направленные на упрощение порядка регистрации лицензионных договоров на объекты промышленной собственности.

То есть, не требуется представление на регистрацию подлинника договора.

Данные поправки позволят исключить административные барьеры.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ.

В заключение доклада хочу поблагодарить Вас за активную работу. Ваши предложения о распределении ответственности за товарные знаки на контрафакте и оригинале, а также, предложения, касающиеся статуса апелляционного совета были взяты нами за основу.

Принятие законопроекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. Прошу поддержать.

Спасибо за внимание!