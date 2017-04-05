Минсельхоз РК принимает меры для борьбы со стадными саранчовыми

На сегодняшний день в Южно-Казахстанской области приступили к обследованию по кубышкам мароккской саранчи.

В 2017 году на территории РК прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 1 570,7 тыс.га, в том числе итальянского пруса – 951,6 тыс.га, азиатской саранчи – 298,4 тыс.га, мароккской саранчи – 320,7 тыс.га. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК на спецбрифинге , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ.





Как было отмечено, для проведения мероприятий против саранчовых вредителей из республиканского бюджет выделено 1 538,5 млн.тенге, что позволит провести закуп необходимых пестицидов, услуг по их хранению, транспортировке и применению.





На сегодняшний день за счет указанных средств завершаются конкурсные процедуры, определены поставщики пестицидов, услуг по их хранению и транспортировке.

Доставлены пестициды и определены поставщики услуг по химической обработке в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях.





Мониторинговые обследования по стадным саранчовым запланированы на площади 38 783 тыс.га, в том числе по итальянскому прусу 27 376 тыс. га. по азиатской саранче на площади 8 291 тыс.га, и по мароккской саранче 3 115 тыс.га.





Для проведения мониторинговых работ в 2017 году государственному учреждению выделены средства на аренду 448 автомашин и привлечению 437 обследователей. С учетом штатных работников всего на обследовательских работах будут участвовать 1184 человек и 617 автомашин. Кроме этого дополнительно будут привлечены по необходимости, обследователи от центра занятости по программе дорожная карта Казахстана.





В целях исключения претензий со стороны соседних государств на приграничных с КНР, Россией, Узбекистаном и Киргизией территориях будут проводиться совместные обследования на выявление саранчовых вредителей, а также на определение эффективности проведенных обработок с составлением совместных протоколов и актов обследований.





Таким образом, Комитетом государственной инспекции в АПК МСХ РК принимаются все меры для своевременного и качественного проведения борьбы со стадными саранчовыми в 2017 году.





На сегодняшний день в Южно-Казахстанской области приступили к обследованию по кубышкам мароккской саранчи.



