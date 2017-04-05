Военный суд рассмотрит дело по факту гибели военнослужащих в ущелье Коксай

Следственные органы, расследующие гибель военнослужащих из-за схода лавины в ущелье Коксай Жамбылской области, не дали возможности Военному суду представить своего следственного судью по делу, об этом сегодня сообщил председатель суда Сакен Абдуллаев на пресс-конференции по итогам отправления правосудия за первый квартал 2017 года, передает корреспондент Zakon.kz.





«К сожалению, там в процессуальной статье не указан Военный суд отдельной графой, поэтому у нас нет следственного судьи. А его смысл в том, чтобы был досудебный контроль за следственными действиями. С момента, когда юридическое или физическое лицо попадает в орбиту уголовного судопроизводства, он каждое действие должен описать. И из того мы можем обжаловать эти действия непосредственно в суд. То есть, таким образом человек защищает свои права», - сказал Абдуллаев.





При этом он отметил, что Военный суд со своей стороны уже внес предложение по допуску военного следственного судьи к расследованию, и надеется, что следственные органы в скором времени решат этот вопрос.





«Как только это случится, мы сможем вам предоставить информацию по этому расследованию. А сейчас надо обращаться к тому суду, который осуществляет судебный контроль. Но в любом случае это дело попадет к нам, потому как там имеются военнослужащие. А все дела с их участием рассматриваем мы».





Татьяна Ковалева, Астана