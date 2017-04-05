Лже-мебельщик в течение года обманывал жителей Кокшетау

В Кокшетау по подозрению в мошенничестве задержан мужчина, обещавший жителям города изготовить мебель, оставлял подложные накладные, брал аванс, а затем скрывался. В настоящее время доказана причастность задержанного более чем к 10 преступлениям , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





Разместив объявление о сборке и изготовлении мебели на одном из популярных сайтов под различными именами, мужчина принимал заявки. Как оказалось, по такой схеме подозреваемый «работал» в течение года. Потерпевшие не сразу обнаруживали обман и не обращались в правоохранительные органы.





Как рассказывает один из потерпевших, номер телефона подозреваемого он нашел на сайте. Мужчины договорились о встрече. Придя домой к заявителю, задержанный обсудил с хозяином макет будущей мебели, оставил накладные несуществующего ИП, взял аванс в размере 92 000 тенге и ушел. Уже позже, поняв, что стал жертвой мошенника, мужчина обратился в полицию.





В настоящее время установлено, что таким образом подозреваемый обманул порядка 13 человек. Договариваясь об изготовлении мебели, задержанный брал деньги, а затем исчезал.





Как оказалось, несколько лет назад подозреваемый работал в ИП, которое как раз и занималось изготовлением мебели. После его закрытия у него остались накладные с печатями и необходимыми реквизитами, именно ими и пользовался подозреваемый при совершении мошеннических действий.





В настоящее время по фактам мошенничества начато досудебное производство по ст. 190 ч.2 УК РК, имеются признательные показания. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 4000 МРП либо лишение свободы на срок до 4 лет.



