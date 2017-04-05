Как в Алматы готовятся к "сезону клещей"

Самое большое число случаев заболевания регистрируется в конце весны и начале осени, это связано с увеличением числа клещей в это время.

В Алматы с начала апреля в сухую, не дождливую погоду и на территориях лесных, городских парков и скверов проводят противоклещевую обработку. Сформированы бригады, которые оснащены необходимым оборудованием, транспортом и эффективными дезинсекционными препаратами, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на городской департамент по защите прав потребителей





Дезинсекционные мероприятия осуществляются профессионально подготовленными специалистами филиала РГП на ПХВ «Центр дезинфекции по городу Алматы» под непосредственным контролем специалистов службы по защите прав потребителей города. Всем руководителям предприятии, организации независимо от форм собственности и жителям города, особенно, проживающих в частном секторе, рекомендуется проводить механичесткую очистку территории от сухостоя, валежника и других бытовых отходов с проведением дезинсекционных обработок.





Противоклещевые обработки территорий предприятий, частных домов и дачных участков проводятся дезинсекционными фирмами, имеющих разрешение на данный вид деятельности на платной основе.





Консультации по всем вопросам противоклещевых обработок проводятся специалистами филиала «Центр дезинфекции по г. Алматы» (тел. 2336466, 3833740) и Департамента по защите прав потребителей г. Алматы (тел№ 3823,652, 3823555).





В целом, в целях ограничения численности переносчиков клещевого энцефалита и предупреждения заболевания клещевым энцефалитом среди населения, на территории города Алматы масштабная противоклещевая обработка проводится ежегодно за счет средств республиканского бюджета. Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в 2 тура .











