За информацию об убийцах полицейских в Астрахани МВД обещает миллион
5 апреля 2017, 17:50
Важна любая информация, которая будет способствовать задержанию подозреваемых.
МВД России объявило награду в 1 млн рублей за информацию об убийцах полицейских в Астрахани. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, пишет Вести.ру.
Она рассказала, что принято решение, что МВД России объявляет вознаграждение в размере 1 млн рублей за любую информацию, которая будет способствовать задержанию остальных подозреваемых, совершивших посягательство на жизнь сотрудников ГИБДД УМВД России по Астраханской области. В результате нападения оба они погибли, сообщила Волк.
4 апреля примерно в 00:27 по местному времени неизвестные, вооруженные огнестрельным оружием, напали на патруль ДПС из двух инспекторов, которые находившихся при исполнении должностных обязанностей.
Злоумышленники сделали несколько выстрелов. Полицейские от полученных ранений скончались на месте. Завладев табельным оружием полицейских, преступники с места происшествия скрылись.
Фото: rtr-vesti.ru
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