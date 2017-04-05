Итоги визита в Китай

Казахстанская делегация во главе с Заместителем Премьер-Министра РК - Министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым провела рабочую поездку в КНР

В составе делегации НПП РК «Атамекен» представлял заместитель Председателя Правления Нуржан Альтаев.

В ходе визита были обсуждены пути реализации целого ряда договоренностей по снятию ограничений и безбарьерного доступа казахстанской сельскохозяйственной продукции на рынок Китая.

В частности, у казахстанских производителей появилась возможность экспортировать пшеничные отруби на рынок Китая.

Кроме того, в апреле текущего года китайская сторона проинспектирует систему производства мяса баранины, что даст возможность уже во второй половине 2017 года снять ограничение для ввоза в Китай казахстанской баранины. Китай ежегодно импортирует продовольствие на более, чем 115 млрд долларов США, занимая третье место в мире, в том числе в объеме одного миллиона тонн мясной продукции. Практический потенциал Казахстана по экспорту баранины 360 тысяч тонн в год.

Обеими сторонам будут ускорены процедуры согласования проектов Протоколов ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт из РК в КНР по 34 товарным группам, в том числе и по пчелиному меду. Кооперативы, созданные в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ждут этого решения.

В ходе визита была организована крупная встреча на тему «Китайско-Казахстанское сотрудничество в сфере торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией», на которую партнер Внешнеторговой палаты Казахстана Китайский Комитет Содействия Международной Торговли пригласил 86 представителей крупнейших торгово-закупочных компаний и компаний, работающие с пищевой продукцией. В их числе, перерабатывающие предприятия пищевой промышленности и они в первую очередь заинтересованы в снятии ограничений ввоза казахстанской продукции АПК. Потому что данные компании выразили заинтересованность в приобретении казахстанской продукции, особенно мясной, зернобобовой, масличных культур и растительного масла.

Очень важным в переговорном процессе был вопрос вложения китайским бизнесом инвестиций и создания совместных предприятий для производства и обеспечения продовольствием Китай. Для решения вопросов этого направления подписаны соглашения с инвестиционным фондом «Один пояс один путь», с представителями Корпорации Shandong Hi-speed Group Co., Ltd., и с Союзом ассоциации китайских и иностранных предпринимателей КНР, в состав, которого входят более 80 тысяч китайских компаний.

Также представители НПП посетили офис одной из крупнейших компаний электронной трансграничной коммерции «OBOR Cloud». Казахстанской стороне поступило предложение о сотрудничестве по совершенствованию механизмов электронной торговли между двумя странами в рамках интеграции разрешительных процедур.

Результатом второй части повестки рабочего визита, в Китай стали следующие договоренности. На EXPO-2017 в Казахстан приедут бизнес-делегации из 23 провинций КНР численностью более 2000 предпринимателей. Для каждой из них будет организован отдельный бизнес-форум с презентацией казахстанской продукции и инвестпроектов.

Крупный предпринимательский холдинг Китая Jiangsu Muyang Holdings, также заинтересовался в приобретении пищевой продукции, торговле и логистике. Кроме того, китайскими предпринимателями было озвучено новое направление сотрудничества в сфере АПК по выращиванию нового сорта груши, а также корня солодки для выпуска медицинских препаратов.

По итогам встреч, до 15 апреля НПП РК «Атамекен» разработает совместный план мероприятий по сотрудничеству с каждой компанией.

Итогом двухдневных переговоров стал ряд подписанных соглашений НПП РК «Атамекен»:

1. С Президентом Союза ассоциаций китайских и иностранных предпринимателей Тень Хэсян подписан меморандум по созданию совместной ассоциации с НПП РК «Атамекен» для консолидации предпринимателей двух стран;

2. С Корпорацией Mu Yang (в пятерке крупных компаний в КНР в сфере АПК) готова поставлять современную сельхозтехнику, финансировать проекты в Алматинской, Акмолинской, Костанайской областях, СКО;

3. С Корпорацией Xingjiang Delong Corporation (крупная компания в СУАР в сфере сельского хозяйства) будет создан фонд финансирования проектов АПК, вошедших в Карту регионального развития;

4. С Корпорацией Shandong Hi-speed Group Co., Ltd. (в десятке крупных компаний мира по строительству инфраструктурных объектов) подписан меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве в рамках реализации проектов ГЧП.