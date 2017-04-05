Министр здравоохранения РК побывал с рабочей поездкой в Кызылорде

На заседании актива области были разъяснены приоритеты Послания Главы государства и, в том числе, преимущества введения системы обязательного социального медицинского страхования.

5 апреля в Кызылорду прибыла республиканская информационно-пропагандистская группа по разъяснению Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» во главе с Министром здравоохранения Республики Казахстан Елжаном Биртановым. Члены ИПГ ознакомились с работой ситуационного центра Кызылординской области, встретились с акимом области Крымбеком Кушербаевым и активом региона, а также провели презентацию внедрения медицинских информационных систем.









На заседании актива области были разъяснены приоритеты Послания Главы государства и, в том числе, преимущества введения системы обязательного социального медицинского страхования.









- В 2016 году была проведена работа по разъяснению нововведений медицинским работникам, населению и работодателям. Были созданы специальные штабы, активно проводилась информационная работа в СМИ, - сказал аким области Крымбек Кушербаев, открывая заседание.









Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов и заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Эрик Байжунусов рассказали о возможностях системы страхования и ответили на вопросы участников заседания. Затем был подписан договор между управлением здравоохранения Кызылординской области и ТОО ««SANA-MED» о реализации проекта городской поликлиники №2 на основе государственно-частного партнерства.









В этот же день члены пропагандистской группы встретились с предпринимателями в сфере медицинских услуг и медицинской общественностью.



