В Астане директора турагентства осудили за мошенничество

Обещая туры по низким ценам, женщина заполучила более 4 млн тенге.

В Астане женщина, обещавшая туры по низким ценам, осуждена за мошенничество, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

В 2016 году 23-летняя женщина, являясь директором ТОО Туристическое агентство «Voyage tours» в городе Астана, с целью незаконного обогащения стала распространять заведомо ложную информацию через мобильное приложение «Instagram» о возможности оформления туров в Доминиканскую Республику и Объединенные Арабские Эмираты по низким ценам.

Не имея реальной возможности предоставить туристические услуги, путем обмана и злоупотребления доверием, подсудимая присвоила денежные средства, принадлежащие четырем потерпевшим, причинив им материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 4 455 334 тенге.

В ходе судебного разбирательства подсудимая добровольно возместила причиненный ущерб, потерпевшие просили назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговором районного суда №2 Есильского района от 13 марта 2017 года подсудимая М. осуждена по статье 190 ч. 3 п. 1 УК РК, с применением Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан» от 13.12.2016 года, окончательно ей назначено 2 года 4 месяца лишения свободы условно.

Приговор не обжалован и не опротестован, вступил в законную силу.