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В Карагандинской области сбежавшие от мамы дети попали в полицию за попрошайничество

5 апреля 2017, 18:34

Дети будут определены в ЦАН г. Темиртау Карагандинской области.

Сотрудники ДВД Карагандинской области при проверке полученной информации провели рейд по выявлению беспризорников, детей, уклоняющихся от получения обязательного среднего образования, и склонных к правонарушениям лиц. В рамках рейда полицейские нашли малолетних попрошаек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

Сотрудники ювенальной полиции УВД Караганды рейд проводили в районе рынка «Шығыс», «Алтын Арба», «Самал», а также ТД «Грандстор», ТД «Таир» по проспекту Б.Жырау. Они нашли детей, которые бегали вдоль дороги и занимались попрошайничеством у прохожих, находясь без родителей. Дети были доставлены в Центральный отдел полиции, старшему ребенку 11 лет. Двоим девочкам 6 лет и 4 года, мальчику 5 лет.

Дети своих полных анкетных данных и свой адрес назвать не смогли.

При выяснении обстоятельств старшая девочка пояснила, что 4 апреля они ходили вдоль дороги с четырехлетней сестренкой в районе рынка по пр. Бухар Жырау около 17.00 ч. и просили деньги у прохожих. При этом пояснили, что их мать находилась в супермаркете, а они убежали. Потом младшая нашла веревку и попросила, чтобы сестра завязала ей веревку, так они играли и бегали вдоль дороги. В это время к ним подошел мужчина европейской национальности и попросил их постоять, так как он хотел их сфотографировать. Девочки отказались, но после того, как мужчина предложил им 50 тенге, они согласились.

В настоящее время несовершеннолетние дети будут определены в ЦАН г. Темиртау Карагандинской области. Личность автора фотографий устанавливается.



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