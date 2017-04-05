СМИ: журналисты подбросили поддельные бомбы в метро Киева
Сотрудники телеканала оставили подозрительные предметы на станциях "Лесная", "Крещатик" и "Вокзальная".
Журналисты телеканала "1+1" подбросили коробки на три станции киевской подземки, чтобы якобы проверить реакцию украинских спецслужб на возможную угрозу теракта. Об этом сообщается на официальной странице "Киевский метрополитен" в Facebook, передает РИА Новости.
Отмечается, что сотрудники телеканала оставили подозрительные предметы на станциях "Лесная", "Крещатик" и "Вокзальная".
"Наверное, думают, что это очень удачно и смешно, пока в Санкт-Петербурге хоронят людей, погибших в результате теракта в метро. Мы проинформируем соответствующие правоохранительные органы, — говорится в сообщении.
Фото РИА Новости. В. Павлов
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