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СМИ: журналисты подбросили поддельные бомбы в метро Киева

5 апреля 2017, 18:47

Сотрудники телеканала оставили подозрительные предметы на станциях "Лесная", "Крещатик" и "Вокзальная".

Журналисты телеканала "1+1" подбросили коробки на три станции киевской подземки, чтобы якобы проверить реакцию украинских спецслужб на возможную угрозу теракта. Об этом сообщается на официальной странице "Киевский метрополитен" в Facebook, передает РИА Новости.

Отмечается, что сотрудники телеканала оставили подозрительные предметы на станциях "Лесная", "Крещатик" и "Вокзальная".

"Наверное, думают, что это очень удачно и смешно, пока в Санкт-Петербурге хоронят людей, погибших в результате теракта в метро. Мы проинформируем соответствующие правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

Фото РИА Новости. В. Павлов


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