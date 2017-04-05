В Алматинской области нашли пропавшего семилетнего мальчика

Пропавший четыре дня назад в Алматинской области семилетний мальчик был найден и возвращен родителям, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

2 апреля в дежурную часть Кабанбайского отдела полиции Алакольского РОВД обратился житель села Ашим, сообщивший об исчезновении семилетнего Абилкаира Сеитжанулы.

На розыск ребенка был брошен весь личный состав Алакольской районной полиции, к которому подключились военнослужащие, кинологи пограничного отряда, спасатели, розыскники областной криминальной полиции, а также волонтеры из числа местных жителей и работников общеобразовательных школ.

При проведении поисковых мероприятий были отработаны различные версии исчезновения подростка. С использованием служебно-розыскных собак осуществлена проческа местности с захватом берегов близ расположенных рек, отдаленных фермерских хозяйств, заброшенных домов, чердаков и подвалов. При содействии водолазов были осмотрены русла рек. Проверены автовокзалы, увеселительные заведения и т.д. В розыске был также задействован вертолет.

Семилетнего Абилкаира удалось разыскать в горной местности в одном из фермерских хозяйств, расположенных в 3-4 км от села Ашим. В настоящее время он уже возвращен в родительский дом.