Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматинской области нашли пропавшего семилетнего мальчика

5 апреля 2017, 18:53

Ребенка вернули родителям.

Пропавший четыре дня назад в Алматинской области семилетний мальчик был найден и возвращен родителям, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

2 апреля в дежурную часть Кабанбайского отдела полиции Алакольского РОВД обратился житель села Ашим, сообщивший об исчезновении семилетнего Абилкаира Сеитжанулы.

На розыск ребенка был брошен весь личный состав Алакольской районной полиции, к которому подключились военнослужащие, кинологи пограничного отряда, спасатели, розыскники областной криминальной полиции, а также волонтеры из числа местных жителей и работников общеобразовательных школ.

При проведении поисковых мероприятий были отработаны различные версии исчезновения подростка. С использованием служебно-розыскных собак осуществлена проческа местности с захватом берегов близ расположенных рек, отдаленных фермерских хозяйств, заброшенных домов, чердаков и подвалов. При содействии водолазов были осмотрены русла рек. Проверены автовокзалы, увеселительные заведения и т.д. В розыске был также задействован вертолет.

Семилетнего Абилкаира удалось разыскать в горной местности в одном из фермерских хозяйств, расположенных в 3-4 км от села Ашим. В настоящее время он уже возвращен в родительский дом.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...