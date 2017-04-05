Аким ВКО поручил держать на особом контроле прохождение паводкоопасного периода

Вместе с тем аким области поручил акиму Семея Ермаку Салимову принять меры по предотвращению разлива реки Иртыш в городе, в том числе усилить дамбу.

Специалисты ведут ежедневный мониторинг ситуации. Проведено аэровизуальное обследование бассейнов рек Иртыш, Ульба Тургусун, Громотуха, территорий вокруг городов Усть-Каменогорск, Семей и Зыряновск. По выявленным предположительно паводкоопасным участкам глава региона Даниал Ахметов поручил срочно разработать детальный план действий.

На большей части территории области с начала зимнего периода накопились повышенные запасы снега, отчего предполагается увеличение водности и наполнения рек и водоемов в период паводков.

Специальная комиссия в составе руководителей соответствующих государственных органов, по поручению акима области обследовала снежный покров, лавинную, ледовую обстановку и паводкоопасные участки. Так вдоль реки Хамир, в районе села Путинцево Зыряновского района выявлено 3 участка, где в случае повышении уровня воды могут произойти затопления села и Малеевского водозабора.

Руководитель Иртышской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МСХ РК Рыспек Сулейменов отметил, что в связи с плановым спуском воды в Шульбинском водохранилище, возможны подтопления ниже города Семей, в частности села Кривинка Бескарагайского района.

Заслушав отчёт членов комиссии, глава региона Даниал Ахметов поручил ответственным ведомствам и руководителям до конца недели составить конкретные алгоритмы действий по всем выявленным проблемным участкам и принять безотлагательные меры. При этом отметил, что необходимо учесть опыт предыдущих лет.

– Вся область должна быть готова к предстоящему паводку. И не нужно расписывать в общих чертах, сколько единиц техники задействовано. Определите опасные места в соответствии с изменениями погоды, составьте алгоритм действий для каждого из них. Мы должны уже сейчас начинать усиленно работать, а не ждать пока случится чрезвычайная ситуация, как это произошло в 2015 году в селе Снегирево, – сказал Даниал Ахметов.

Вместе с тем аким области поручил акиму Семея Ермаку Салимову принять меры по предотвращению разлива реки Иртыш в городе, в том числе усилить дамбу.